Hereinspaziert!

Clowns dürfen in einer Zirkusvorstellung nicht fehlen. Auch der Circus Afrika hat sie im Programm.Foto: bbglive.de

Tiere, Clowns und Akrobaten sind nächste Woche auf dem Festplatz am Gondelteich zu erleben. Der Circus Afrika gastiert dort von Donnerstag, dem 19. Juli, bis Sonntag, dem 22. Juli. Die Veranstalter versprechen eine neue Show, kreatives Licht-Design, märchenhafte Kostüme, mitreißende Songs und eingängige Rhythmen. Unter anderem sind mit dabei:

Ein Märchen aus 1001 Nacht

Zuschauer erleben ein großes orientalisches Schaubild. Fakire und orientalische Schönheiten bringen einen Hauch aus 1001 Nacht in die Manege. Prunkvolle Kulissen, hochwertige Requisiten und biegsame Bauchtänzerinnen zaubern mit Feuerspielen ein orientalisches Flair.

Vollendete Pferdekunst

Die Hohe Schule ist die höchste Stufe der Pferdekunst. Aus dem Holländischen Königlichen Friesengestüt in Drachten präsentiert der edle Friesenhengst Aragon mit Geschicklichkeit in der exakten Durchführung aller Bewegungen und Figuren sein Können.

Lustige Clowns

Lachen ist Trumpf – auch in diesem Jahr halten die Clowns Späße für die Lachmuskeln bereit.

Auf Draht

Seiltänzerisches Spitzenkönnen zeichnet die Arbeit der jungen Artistin Ashley Weisheit aus. Sie ist eine stolze Tänzerin auf dem Drahtseil. Elegant bewegt sie sich auf 16 Millimeter dünnen Draht flotter als so manch anderer auf dem Boden. Mit Hoch- und Weitsprüngen, Seiltanz und Spagat hält sie das Publikum in Atem.

Hunde-Revue

Mit viel Schalk hinter der Pfote beweisen Jeffreys Bellkünstler, dass sie mehr drauf haben als das übliche „Männchen machen“ und „Stöckchen holen“. Die Manegenprofis auf vier Pfoten glänzen mit Spaß in einer artistischen Sprung-, Roll- und Laufkür.

Antipodenspiele

Mit Leichtigkeit wirbelt Kimberley mit Händen und Füßen Röhren und Gefäße durch die Luft.

Araberhengst-Parade

In einem Dressur-Potpourri mit temperamentvollen Araberhengsten entstehen Bilder von Schönheit und Poesie - eine Sinfonie der Pferdestärke(n).

Eleganz am Schwungseil

Fantasievolle Figuren entstehen vor den Augen der Besucher, wenn Artistin Charmaine ihre Choreografien hoch unter der Zirkuskupppel präsentiert. Die „Dame ohne Schwerkraft“ begeistert mit ästhetischen Auf- und Abschwüngen, eleganten Drehungen und dynamischen Abfallern.

Die Wappentiere des Hauses

Das ist Circus Afrikas gemischte indische und afrikanische Elefantenherde. Die Dickhäuter zeigen nicht nur Marsch- und Sambaschritte; ein Tier erzeugt sogar Wohlklingendes mit einer „Rüssel-Harmonika“. Der Dresseur Hardy Weisheit präsentiert die gigantischen Tiere in einer einfühlsamen und zeitgemäßen Dressurdarbietung, heißt es in der Einladung. (red/aw)

Circus Afrika, 19. bis 22. Juli, Festplatz am Gondelteich Hoyerswerda. Vorstellungen: Donnerstag/Freitag 16 Uhr; Samstag 16 und 19 Uhr; Sonntag 11 Uhr. Donnerstag um 16 Uhr ist Familientag. Alle Plätze in Rang 2 kosten 8 Euro. Am Freitag um 16 Uhr ist Kindermitmachtag: Erwachsene zahlen Kinderpreise.

