Helfer für das Rankewinden gesucht

Für das Winden der Forstfest-Ranke sind Helfer gesucht. © Rene Plaul

Kamenz. Um die Innenstadt und das Rathaus festtauglich zu machen und gebührend zu schmücken, bedarf es vieler fleißiger Helfer. Traditionell treffen sich diese vor dem Fest – in diesem Jahr am Mittwoch, 15. August, ab 9 Uhr – wieder im Zelt auf dem Marktplatz, um in geselliger Runde etliche Meter Reisig-Ranke zu winden. Ganz gleich, ob winden, zuschneiden und zureichen – jede helfende Hand wird bis in den späten Abend benötigt und dankbar willkommen geheißen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Mitzubringen sind eine Gartenschere und Handschuhe. Als Dankeschön erhalten die Helfer je ein Wochenpaket für den freien Eintritt zum Forstgelände. Übrigens, wer eine Ranke für das eigene Haus winden möchte, kann sich vor Ort Reisig für den Eigenbedarf abholen. (SZ)

