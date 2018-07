Heißester Tag im Osterzgebirge Die Dippser kommen mächtig ins Schwitzen. Petrus treibt die Temperaturen in Höhen, die im Gebirge nicht oft zu erleben sind.

Bei Temperaturen um die 30 Grad nehmen auch unsere Vierbeiner gern ein erfrischendes Bad. © dpa

Osterzgebirge. Der Mittwoch war der bislang wohl wärmste Tag in diesem Jahr – zumindest in Dippoldiswalde. 30,4 Grad Celsius weist die Wetter Kontor GmbH mit Sitz in Ingelheim am Rhein auf ihrem Internetportal für die Große Kreisstadt aus. Den letzten Regen gab es – man mag es kaum glauben – am 28. Juni. Aber es waren auch nur ein paar Tropfen. Gemessen wurden lediglich 3,8 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt wurden die Dippser und ihre Gäste in diesem Jahr schon mit 20 Sommertagen verwöhnt. Davon sprechen die Fachleute, wenn die Quecksilbersäule des Thermometers mindestens auf 25 Grad Celsius klettert. Der vergangene Mittwoch bescherte dann mit seinem Rekord-Hoch in diesem Jahr auch den ersten heißen Tag, auch Tropentag genannt. Dafür müssen die Temperaturen wenigstens 30 Grad Celsius erreichen.

Auch das obere Osterzgebirge erlebt zurzeit sonnige Tage. In Zinnwald-Georgenfeld wurden am Mittwoch 25,2 Grad gemessen. Damit geht dieser Tag in die Statistik auch als Sommertag ein.

