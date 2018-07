Kommentar Heißer Sommer, hitziger Herbst Der Autotunnel ist abgelehnt, doch wichtige Fragen bleiben – Birgit Ulbricht über einen Bürgerentscheid.

Großenhain. Ganz gleich, ob ein Bürgerentscheid zustande kommt oder nicht, egal was dabei herauskommt – das Thema Auto-Tunnel wird nicht vom Tisch sein. Dafür hat es die Großenhainer zu sehr getroffen und vor allem zu sehr gespalten. Das Argument der „geteilten Stadt“ ist längst ein stadtpolitisches geworden, das hervorgeholt wird, ob es nun passt oder nicht. Darin gibt es erstaunliche Parallelen zum „geschlossenen Krankenhaus“. Beides sitzt eben tief in der Großenhainer Seele.

Tief saß auch der Schreck, als die Flugplatz-Ära historisch begraben und damit der Weg für einen künftigen Industriepark-Nord freigemacht wurde. Damals hat das die Großenhainer derart umgetrieben, dass die Bürgerinitiative „Pro-Flugplatz“ mühelos ein Bürgerbegehren stemmte. Dass der Bürgerentscheid am Ende doch nicht kam, wurde hinter den Kulissen ausgehandelt und hat damals viele Großenhainer ratlos zurückgelassen. Ob sie sich nach dieser Erfahrung noch einmal derart in die Bresche werfen, ist auch eine Frage, die nur die Praxis beantworten kann. Dem heißen Sommer könnte in Großenhain jedenfalls nahtlos ein hitziger Herbst folgen. Die Akteure machen bereits alles andere als Ferien.

