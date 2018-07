Hauptstraße ab Dienstag gesperrt Wegen Bauarbeiten kommt es im Radeberger Stadtzentrum erneut zu Einschränkungen.

Im Radeberger Zentrum wird wieder gebaut. © dpa

Radeberg. In der kommenden Woche wird die Hauptstraße im Radeberger Stadtzentrum für mehrere Tage gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist sie von Dienstag, den 10. Juli, bis voraussichtlich Sonnabend, den 14. Juli, in Höhe Hausnummer 24 nicht befahrbar. Grund ist die Herstellung der Hausanschlüsse Strom, Gas und Wasser. In dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung auf der Hauptstraße vom Markt bis zum Freudenberg aufgehoben. Bis Ende Juli ist auch noch die Badstraße nicht befahrbar. Zwischen Mozartstraße und An der Ziegelei wird der Asphalt erneuert. Außerdem werden in dem Abschnitt Hausanschlüsse neu gelegt. Ab 28. Juli soll die Badstraße wieder frei sein. (SZ)

