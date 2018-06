Hauptmann verlässt Dresden Dynamos Eigengewächs wechselt zum Liga-Konkurrenten Köln. Der Abschied hatte sich bereits angedeutet.

Im schwarz-gelben Dress läuft Niklas Hauptmann künftig nicht mehr auf. © Robert Michael

Dresden. Nun steht es fest: Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum Erstliga-Absteiger 1. FC Köln. Das teilte der Verein am Mittwochabend mit.

Demnach erhält Hauptmann bei den Kölner Geißböcken einen Vertrag bis zum Jahr 2023 – obwohl er in Dresden noch einen gültigen Vertrag besaß. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es bei der Sportgemeinschaft.

Hauptmann wechselte 2008 von Nachwuchskooperationspartner SC Borea Dresden zur SGD und feierte am 23. April 2016 sein Profi-Debüt. Nach zehn Jahren für Dresden will er sich in seiner Geburtsstadt einer neuen Herausforderung stellen: „Der Schritt zum 1. FC Köln bedeutet für Niklas sportlich das nächsthöhere Level. Niklas hat seinen Wunsch, sich dieser Herausforderung zu stellen, offen und fair an uns herangetragen und die Wechseloption gezogen“, sagt Interimssportgeschäftsführer Kristian Walter.

„Für mich ist das ein sehr, sehr emotionaler Schritt“, wird Hauptmann in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich habe hier in Dresden mein fußballerisches Rüstzeug bekommen und zehn unheimlich schöne und erfolgreiche Jahre erlebt. [...] Zugleich freue ich mich sehr auf die Herausforderung und die Chance beim 1. FC Köln.“

Hauptmann hat für Dynamo 54 Zweitliga-Einsätze absolviert, dabei zwei Tore erzielt und vier Tore vorbereitet. Gerüchte über seinen Abgang hatte es zuvor bereits gegeben.

zur Startseite

Artikelempfehlung Hauptmann verlässt Dresden Dresden. Nun steht es fest: Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum Erstliga-Absteiger 1. FC Köln. Das teilte der Verein am Mittwochabend mit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/hauptmann-verlaesst-dresden-3940754.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: