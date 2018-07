Hanebüchene Story rettet Einbrecher nicht Das Bautzener Amtsgericht schickt einen 69-jährigen Serientäter ins Gefängnis. Seinen Unschuldsbeteuerungen schenkt es keinen Glauben.

Leszek B. aus Zgorzelec wird in Handschellen zur Verhandlung ins Bautzener Amtsgericht geführt. Der 69-Jährige sitzt noch wegen einer anderen Sache in Haft. Das Schöffengericht hat ihn nun zu weiteren zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. © Uwe Soeder

Bautzen. Wie kommt nach einem Einbruch in das Vereinsgebäude der Rammenauer Judofreunde die DNA von Leszek B. an das aufgehebelte Fenster? Wie kommt der Abdruck seiner Schuhe an den Tatort? Und wie kommt eine Sporttasche aus dem Judoverein in seinen Fiat?

Leszek B., 69 Jahre alt, braun gebrannt, sportlich und für sein Alter topfit, hat für alles eine Erklärung. Er leide nämlich an der Prostata, erklärt der Pole dem Richter und den Schöffen. Bei einer Fahrt auf der Autobahn sei es passiert: Hose nass. Am nächsten Rastplatz habe er sich umgezogen und die vollgepinkelte Hose in den Kofferraum geworfen. Dort – anders kann es nicht gewesen sein – muss der Urin von der Hose auch auf ein paar Arbeitshandschuhe gekommen sein.

Und genau diese Handschuhe muss der Täter bei dem Einbruch angehabt haben. Er könne sich auch vorstellen, wer das war. Denn es würden immer ein paar kriminelle Leute in seiner Wohnung ein- und ausgehen. Und ganz sicher hat einer diese Leute auch seine Schuhe angehabt bei dem Einbruch Anfang Februar 2016 in das Vereinshaus der Judokas. Und einer hat auch sein Auto benutzt und die Sporttasche aus dem Einbruch in den Kofferraum getan.

Eindringliche Worte

Das Gericht hat es wirklich schwer mit dem Angeklagten. Eindringlich macht ihm der Vorsitzende Richter Dirk Hertle klar, dass er ihm kein Wort dieser haarsträubenden Story glaubt. Und dass das Gericht überzeugt davon sei, dass es stimmt, was die Staatsanwaltschaft dem 69-Jährigen vorwirft: Dass er in der Nacht vom 4. zum 5. Februar 2016 höchstwahrscheinlich noch mit einem Mittäter über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude des Rammenauer Judo-Vereins eingestiegen ist und aus den Räumen Sachen im Gesamtwert von mehr als 5 000 Euro gestohlen hat, unter anderem fünf Laptops, zwei Lautsprecherboxen, zwei Funkmikrofone und Sporttaschen. Und dass er außerdem eine Woche später in Bischofswerda ein Firmenfahrzeug aufgebrochen und unter anderem einen Kompressor, Abgasmesstechnik, Werkzeug und ein Navigationsgerät gestohlen hat. Auch an diesem Tatort konnten Kriminaltechniker seine DNA-Spuren und Schuhabdrücke sichern.

Die Kriminalisten waren dem Mann ohnehin schon längere Zeit auf der Spur. „Es gab im Raum Pulsnitz eine Serie von Einbrüchen“, erzählt der Kriminalhauptkommissar, der die Ermittlungen gegen B. geleitet hat, im Zeugenstand. „Wir hatten schon länger zwei polnische Bürger in Verdacht, darunter Herrn B.“, bestätigt er. DNA, Schuhabdrücke und Diebesgut, das in seiner Wohnung gefunden wurde, hätten ihn schließlich überführt. Daran lässt der Kriminalbeamte keinen Zweifel. Und die Version mit den Urinspuren hält auch der Kriminaltechniker für ausgeschlossen.

Schon 18-mal verurteilt

Leszek B. ist in deutschen Gerichtssälen kein Unbekannter. 18-mal ist er schon verurteilt worden – immer wegen Einbruch, Diebstahl oder Hehlerei. Er stand in Stuttgart, Nürnberg und Görlitz vor Gericht, einmal auch schon in Bautzen. In Stuttgart musste er sich für eine Diebstahlsserie in 23 Fällen verantworten.

Vor Gericht in Nürnberg übrigens hatte er es schon einmal mit der Urin-auf-Handschuh-Variante versucht. Daraufhin war der Handschuh nochmals aufwendig kriminaltechnisch untersucht worden – ohne Urinspuren festzustellen. Auch das sagt ihm der Richter. Doch obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen: Stur und steif behauptet Leszek B. immer und immer wieder: „Ich nicht gemacht!“ Selbst sein Verteidiger legt ihm nahe, die Taten zu gestehen, wenn er sie denn begangen hat. Am Ende muss er auf Freispruch plädieren: Im Zweifel für den Angeklagten, auch wenn der Zweifel noch so gering ist.

Das Schöffengericht aber zweifelt nach mehr als dreistündiger Beweisaufnahme und Zeugenanhörung nicht an der Schuld des 69-Jährigen: Es folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt Leszek B. wegen besonders schwerem Diebstahl in zwei Fällen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. B. hat sofort angekündigt, in Berufung zu gehen. Nach der Verhandlung führen Justizbeamte ihn in Handschellen aus dem Saal. Er sitzt in der Görlitzer JVA gerade eine andere Haftstrafe ab.

