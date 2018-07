Handicap-Olympiade in Großenhain

Großenhain. Im Mittelpunkt der 4. Handicap-Olympiade in Großenhain stehen am Sonnabend der Spaß und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben. Dazu laden die Veranstalter alle Menschen mit und ohne Handicap. Treff ist 9 Uhr auf dem Sportplatz Husarenpark in Großenhain, Beginn ist 10 Uhr.

Der Mehrkampf besteht aus den sechs Disziplinen Dart, Slalomlauf, Riesenstreichholzwurf, Büchsenwerfen, Kegeln und Fassrollen. Die Sieger und Platzierten erhalten Urkunden und Medaillen.

Weiterhin gibt es Mitmachangebote, z.B. Bogenschießen, Leitergolf oder Torwandschießen. In der Teilnehmergebühr von sechs Euro ist das Mittagessen enthalten. Der Kreissportbund Meißen, Lebenshilfe Großenhain und der SV Motor Großenhain hoffen auf viele Teilnehmer (rt)

