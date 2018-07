Gute Stimmung im Reiter Die Dürre hält die Kleingärtner auf Trab. Doch der erneute Rücktritt des Vorstandes bringt sie bisher nicht aus der Ruhe.

Stefanie Jahn mit Sam-Louis, im Hintergrund Sophia-Loreen und Sebastian Luca. Sie nutzen den Garten ihres Vaters als Familiengarten und zur Erholung. © Sebastian Schultz

Riesa. Sonnabendnachmittag, 16 Uhr. Pralle Sonne, leichtes Lüftchen. Die meisten Kleingärtner haben es sich in ihren Lauben gemütlich gemacht und schauen das WM-Viertelfinale zwischen England und Schweden. Der Kleingartenverein Reiter liegt ruhig da. In manchen Gärten herrscht aber doch ein wenig Leben. Stefanie Jahn sitzt an Weg 8 im Schatten der Hecke und wiegt ihren Sohn Sam Louis in den Schlaf.

„Wir sind oft hier draußen und genießen den Sommer. Im Garten meines Vaters ist eigentlich immer etwas los“, sagt Stefanie Jahn. Die Mutter wiegt ihren Sohn sanft im Arm und blickt über die Beete. Um die Pflanzen zeichnen sich kleine Pfützen ab. „Die Hitze und der ausbleibende Regen sind natürlich eine Herausforderung für die Gärtner, aber darum kümmert sich glücklicherweise mein Vater“, sagt Jahn.

Ein paar Meter weiter, an Weg 14, schneidet Andreas Ritter gerade seine Hecke. Zum Fußballgucken bleiben ihm und seiner Frau keine Zeit. „In der Woche schaffen wir es nur abends zum Gießen in den Garten. Da bleibt Arbeit liegen“, sagt er. „Das muss dann am Wochenende nachgeholt werden.“ Dieses Mal stehen Unkraut jäten und Hecke verschneiden auf dem Plan. Das richtige Equipment hat Ritter zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Doch bevor er in seinem eigenen Garten anfangen konnte, hat Andreas Ritter noch einen anderen gepflegt. „Der Leerstand macht uns natürlich allen zu schaffen“, so Ritter. Mehr noch als der erneute Rücktritt des Vorstandes, meint er.

Der Wind peitscht Jubelrufe aus allen Richtungen herbei. Englands Innenverteidiger Harry Maguire köpft die Favoriten in der 30. Minute in Führung. Eine ältere Dame gießt ihre Gemüsebeete mit dem Gartenschlauch. „Die Dürre ist derzeit wieder extrem“, sagt sie. Dann packt sie eilig ihre Sachen. Sie will es noch zur zweiten Halbzeit nach Hause schaffen. Ob sie die Querelen um den Vereinsvorstand belasten? „Man hängt ja doch sehr an seinem Garten. Aber ich bin bisher ganz ruhig und guter Dinge, dass eine Lösung gefunden wird.“

Da geht es Stefanie Jahn nicht anders. Sie weiß, wie viel Arbeit und Liebe ihr Vater und Großvater in das kleine Stück Land investiert haben. „Früher war hier nur eine baufällige Hütte. Die beiden haben alles hergerichtet, damit wir uns heute hier wohlfühlen können“, sagt Jahn. Sie blickt auf ihren Sohn und lächelt. „Wir hoffen natürlich, dass dieser Garten noch über einige Generationen weitergegeben werden kann.“

Damit es soweit kommt, muss wieder Ruhe in den Verein, sind sich die Kleingärtner sicher. Dafür muss aber auch eine schnelle Entscheidung her, wie und mit wem an der Spitze es weitergehen soll. „Bei hunderten Kleingärtnern muss sich doch eine faire Lösung finden lassen“, meint Andreas Ritter. Natürlich hätten im Job alle ihr Päckchen zu tragen und seien danach nicht mehr bei vollen Kräften. „Aber wenn wir hier eine Zukunft haben wollen, müssen alle ihre Kraft einbringen. Vor allem die, die Zeit haben und körperlich noch fit sind.“ Andreas Ritter selbst liefert gleich die erste Idee. „Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, ein paar leerstehende Gärten zu einer Art Spielplatz für die Kinder umzubauen“, sagt er. „So könnten alle Kinder miteinander spielen und die Leute, die es etwas ruhiger mögen, kämen auch auf ihre Kosten.“

Noch sind die Kleingärtner guter Dinge. Doch nun müssen konkrete Lösungen her, damit sich das Drama um die Wahl des Vorstandes aus dem Vorjahr nicht wiederholt.

