Gute Ausgangsposition für FCO-Junioren

Die A-Junioren des FCO Oberlausitz Neugersdorf spielen als Landesmeister um den Aufstieg in die Regionalliga. Das Relegations-Hinspiel beim FC Mecklenburg Schwerin haben die Neugersdorfer am Sonntag mit 3:1 gewonnen und sich damit eine prima Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Oliver Pohle traf in Schwerin für den FCO zweifach. Das wichtige dritte Tor besorgte Franz Magdeburg in der achten Minute der Nachspielzeit per Kopf. Das entscheidende Rückspiel um den Aufstieg findet am Sonntag, 15.30 Uhr in der Neugersdorfer Sparkassen-Arena statt. (SZ)

