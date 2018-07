Günter Fraunheim sammelt Medaillen

Lothar Fraunheim ist ein versierter Tischtennisspieler. © Archivfoto: Stefan Kutschke

Tischtennis. Günter Fraunheim, der Seniorenspieler vom SV Kubschütz, hat wieder eine starke Saison gespielt. Obwohl der schon der AK 70 angehört, hatte er in der Punktspielsaison im oberen Paarkreuz großen Anteil am Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die 1. Bezirksliga. Doch auch bei Landesmeisterschaften, Mitteldeutschen und Deutschen Titelkämpfen ist der SV-Spieler erfolgreich. Nachdem er 2016/17 mit Karin Gebauer von der SG Jeßnitz im Mixed erstmals einen Deutschen Meistertitel für den SV Kubschütz errang, war es in dieser Saison Bronze bei den Deutschen Meisterschaften im Mai in Dillingen. Im Herren-Einzel und im Herren-Doppel erreichte er jeweils fünfte Ränge. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften holte er einen kompletten Medaillensatz. Im Einzel Bronze, im Doppel Silber und im Mixed mit Karin Gebauer Gold. Zweimal Bronze bei den Landesmeisterschaften im Einzel und im Doppel vervollständigen die Bilanz. (gp)

zur Startseite