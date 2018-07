Grundstück am alten Busbahnhof wird gekauft

Die Stadt Freital kauft ein Grundstück am alten Busbahnhof an der Albert-Schweitzer-Straße. Nachdem der Finanzausschuss dem Kauf bereits zugestimmt hatte, hat nun auch der Stadtrat dafür votiert. Freital zahlt für das 2 200 Quadratmeter große Areal, das an die Weißeritz grenzt, 45 000 Euro. Das Grundstück gehört bisher dem Regionalverkehr Dresden. Das Unternehmen braucht die Fläche nicht mehr. Darauf standen einst Verwaltungsgebäude, Waschanlage, eine Rampe mit Geräteschuppen sowie eine Tankanlage. Als der Busbahnhof an seinen heutigen Standort umzog, wurden diese Anlagen abgerissen.

Die Stadt hat noch keinen konkreten Verwendungszweck für das Areal, bezeichnet das Gelände aber als „wertvollen Standort“. Auf der einen Seite grenzt die Kita Storchenbrunnen an die Wiese. (SZ/win)

zur Startseite