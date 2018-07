SZ-Serie „Ab ins Wasser“ Grüne Oase im Dresdner Süden Grüne Ufer, Grünes im Wasser, Grünes Klassenzimmer: Das Naturbad Mockritz ist beliebt bei Naturfreunden, Familien und Studenten.

Ein großer, sauberer Badesee, viel Grün drumherum und viele Freizeitmöglichkeiten locken jedes Jahr viele Besucher ins Naturbad Mockritz. © René Meinig

Weit und breit, naturnah und klar – es gibt viele gute Gründe, warum das Mockritzer Bad eines der beliebtesten Freibäder in Dresden ist. Zu Beginn erstreckt sich der Badesee auf voller Breite der Sonnenterrasse, um sich zu verjüngen und abzuflachen, bevor eine kreisrunde Ausstülpung die seichteste Seestelle abschließt. Umrahmt von grünen Liegewiesen liegt der See.

„Wir haben sehr viele Stammgäste hier. Besonders Studenten, wegen der Nähe zur Universität, und Familien mit kleinen Kindern kommen gern ins Bad“, sagt Badleiter Christian Zetzsche (32). Für die Kleinsten wurde gerade erst die Kleinkinder-Badelandschaft mit Planschbecken saniert.

Der See wurde 1621 als Münzteich angelegt und diente als Staubecken für den nahe gelegenen Kaitzbach. Dieser trieb in Höhe der Augustusbrücke die Mühle einer Münzstätte an, in der das Königshaus seine Münzen prägen ließ. Die Verbindung zum Kaitzbach wurde später unterbrochen. Seitdem macht er ums Bad einen Bogen. Sein Wasser bezieht der See aus den naturgeschützten Quellen des Tiefen Börners. Gereinigt und gefiltert sorgt es für steten Zustrom. 10 bis 13 Grad ist es kalt. An manchen Stellen spürt man den kalten Strom.

Das Wasser im See ist sehr klar. Selbst an den mit etwa 1,85 Metern tiefsten Stellen kann man die Armleuchteralgen auf dem Kiesgrund sehen. „Die Algen, die hier auf dem Grund wachsen, kürzen wir regelmäßig. Wir haben es auch schon mit Fischen versucht, doch die haben die Algen nicht gefressen. Deshalb haben wir sie wieder herausnehmen lassen“, sagt Badleiter Zetzsche. In diesem Jahr befinden sich gar keine Fische im Wasser. Nur die ein oder andere Entenfamilie schwimmt am Rand. Zur natürlichen Gestaltung des Bades gehört auch das Biotop „Grünes Klassenzimmer“ der Sächsischen Umweltakademie des Vereins Urania. An dem kleinen schilfumstandenen Teich, gleich neben dem See, können Kinder auf Entdeckungstour gehen. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern auf spannende und eindrucksvolle Weise die heimische Tier- und Pflanzenwelt nahezubringen.

Wer wissen will, wie das Bad ohne Wasser aussieht, kann sich bei Google Maps ein Luftfoto davon anschauen. Wenn im September die Freibadsaison beendet ist, verwandelt sich nämlich die Badesee- in eine Schlammlandschaft. „Jedes Jahr im Herbst lassen wir das gesamte Wasser ab und entfernen den Schlamm vom Grund, der sich abgesetzt hat“, sagt Christian Zetzsche. Das dauere einige Monate. Damit haben die Naturbadfreunde wieder einen festen Grund, sich auf den Badbesuch zu freuen.

