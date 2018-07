Großenhainer Tennisdamen verlängern Erfolgsserie

Zum dritten Auswärtsspiel waren die Großenhainer Tennisdamen in der Kreisklasse in Cossebaude zu Gast (5:1). Kathleen Trepte und Renate Rothe gewannen ihre Einzel. Den dritten Einzelpunkt für den Tabellenführer sicherte Susan Hänisch. Die Doppelpunkte wurden durch Sylvia Weder/Trepte sowie Hänisch/Rothe erspielt. (kt)

Stahl mit Testspielen gegen Brieske und Laubegast

Am 24. August wird das Spieljahr 2018/19 der Fußball-Landesliga in der Großenhainer Jahnkampfbahn eröffnet. Die BSG Stahl Riesa, die am Freitag gegen Dynamo Dresden spielt, erwartet in der Saison-Vorbereitung u. a. Romonta Amsdorf (21.7.), Brieske/Senftenberg (4.8.) und am 12. August den FV Dresden 06 Laubegast. (js)

