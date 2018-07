„Großenhain muss Druck machen“ Der Autotunnel ist abgelehnt, doch wichtige Fragen bleiben. Die SZ fragte Stadtrat Falk Terrey.

Falk Terrey (SPD) hat sich als einziger Stadtrat dafür ausgesprochen, das Projekt Autotunnel wenigstens bis zur Planfeststellung weiterzuverfolgen, um genauere Aussagen treffen zu können. Auch in der Arbeitsgruppe war er als einziger neben der Bürgerinitiative dagegen, das Thema Tunnel gänzlich ad acta zu legen. © Kristin Richter

Herr Terrey, denken Sie, dass das Thema Autotunnel Berliner Straße mit der Ablehnung durch den Stadtrat endgültig vom Tisch ist?

Ich denke schon.

Aber wenn die Bürgerinitiative „Pro Tunnel“ jetzt einen Bürgerentscheid startet und der Erfolg hat, sieht die Sache dann nicht wieder anders aus?

Natürlich können die Bürger über ein Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen und darin für den Bau eines Autotunnels stimmen. Da dieser Entscheid einem Stadtratsbeschluss gleichsteht, wäre das Rathaus dann an den Bürgerwillen gebunden. Außerdem löst ein erfolgreicher Bürgerentscheid eine Sperrwirkung aus, das heißt, er kann innerhalb von drei Jahren nicht durch einen Stadtratsbeschluss geändert werden, sondern nur durch einen erneuten Bürgerentscheid. Das könnte wirklich sehr spannend werden, wenn die Unterschriften zusammenkommen.

Haben solche Bürgerbeteiligungen Sinn, zum Beispiel in dieser Arbeitsgruppe, falls der mehrheitliche Wunsch der Bürger am Ende vielleicht doch nicht durchsetzbar ist?

Ich denke sogar, dass die Bürgerbeteiligung sehr wichtig ist. Mir war sie jedenfalls sehr wichtig, ich habe mich auch für eine öffentliche Bürgerinformation eingesetzt. Ich fand das Engagement von Horst Köppler und Michael Starke außerordentlich gut, auch wenn es zum Ende hin etwas verbissen wurde, aber das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Jeder will den anderen eben von seinem Standpunkt überzeugen. Ich habe selbst eine kleine Umfrage auf Facebook gestartet und der Großteil der Leute wollte den Tunnel, nur zehn bis 15 Prozent haben ihn abgelehnt.

Warum waren dann Ihrer Meinung nach so viele Stadträte gegen einen Neubau?

Weil so ein Tunnelbau eine Geldfrage ist. Wenn die Stadträte heute etwas entscheiden, was die Stadt Großenhain auf Jahre finanziell lähmt, wenn dafür vielleicht eine Kita nicht gebaut oder eine Schule nicht saniert werden kann, dann möchte ich die Großenhainer mal schimpfen hören. Das will gut durchdacht sein. Genau deshalb wäre mir ein Planfeststellungsverfahren lieber gewesen, das viele Fragen beantwortet, zum Beispiel die, ob es nun eine Förderung gibt und wie hoch die ist. Auch wenn so ein umfängliches Plan-Verfahren kostenmäßig eine ganz andere Hausnummer ist als eine Machbarkeitsstudie.

Wie viel hat die Studie gekostet?

Über 10 000 Euro.

Was ist aus Ihrer Sicht jetzt zu tun?

Großenhain muss endlich Druck auf den Freistaat machen, dass eine neue Trasse für eine B 101 geplant wird. Eine so wichtige Bundesstraße kann nicht durch die ganze Stadt führen. Aber den Druck kann Großenhain nur mit dem Argument „Industriepark Nord“ im Rücken erzeugen.

Warum hat das Thema Autotunnel aus Ihrer Sicht so eine emotionale Sprengkraft?

Weil es zu den ureigenen Großenhain-Themen gehört, die immer wieder bewegen, wie die Krankenhausschließung oder der Flugplatz. Die Tunnelschließung 2008 wird von vielen immer noch als Teilung der Stadt empfunden und das ist eben mehr als ein reines Bauthema, da geht es um Identität, um Mitbestimmung in dieser Stadt.

Wie könnten Sie sich kontinuierliche Bürgerbeteiligung vorstellen?

Ich habe im Verwaltungsausschuss einen Antrag für Videomitschnitte eingebracht. Man kann nicht verlangen, dass die Bürger zu jeder Sitzung gehen, aber sie können sich zu Hause informieren. Aber das wurde abgelehnt, weil man dafür wieder Personal und Technik braucht, und wegen des Datenschutzes. Letzteres halte ich für vorgeschoben, die Sitzungen sind schließlich auch öffentlich.

Das Gespräch führte Birgit Ulbricht

