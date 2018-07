Großeinsatz der Polizei an der Grenze

Autodiebe scheitern Bad Muskau. In der Nacht zum Montag habe Unbekannte in Bad Muskau vergeblich versucht, einen VW-Transporter an der Schlossstraße zu stehlen. Sie drangen gewaltsam in den Bulli ein, konnten den Motor jedoch nicht starten. Die Täter verschwanden ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Handtaschen entwendet Zittau. Am Montag um die Mittagszeit haben unbekannte Diebe in Zittau die Handtaschen von zwei Seniorinnen entwendet. Das meldet die Polizei. Zuerst schnappte sich ein Mann die Tasche einer 81-Jährigen an der Rosa-Luxemburg-Straße und lief mit seiner Beute davon. Etwa eineinhalb Stunden später stahl ein Dieb an der Äußere Weberstraße die Handtasche einer 71 Jahre alten Rentnerin aus ihrem Einkaufskorb um anschließend mit einem weißen Auto oberhalb des Weberhofes wegzufahren. In den Taschen der Geschädigten befanden sich die Wohnungsschlüssel, Geldbörsen und persönlichen Dokumente sowie EC-Karten. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, wird Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt Zittau. In der Nacht zum Dienstag hat eine Streife des Reviers Zittau-Oberland im Westpark in Zittau einen flüchtenden Mann ergriffen. Der 27-Jährige wollte sich auf einem Fahrrad einer Kontrolle entziehen, doch die Beamten waren schneller. Der Grund für die versuchte Flucht wurde auch gewahr, saß der Mann doch auf einem Mountainbike, welches vor drei Jahren als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten stellten das Zweirad sicher, erhoben die Personalien des Tatverdächtigen und leiteten ein Strafverfahren zum Verdacht der Hehlerei ein.

In Wohnhaus eingedrungen Gebelzig. In Gebelzig sind Unbekannte zwischen Sonntag- und Montagabend in ein Wohnhaus eingedrungen. Nachbarn bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kontrolle deckt Drogenfahrt auf Görlitz. In der Nacht zu Dienstag hat eine Streife bei einer Kontrolle auf dem Klosterplatz eine Drogenfahrt aufgedeckt. Die Beamten stoppten einen 35-Jährigen mit seinem Pick-up. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit kamen den Polizisten Zweifel. Ein Test zeigte den Konsum von Amphetaminen und Opiaten an. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Sollte die Blutanalyse den Verdacht bestätigen drohen dem Betroffenen mindestens 500 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Nationalität des Mannes konnte die Polizei auf Nachfrage keine Angabe machen.

Erfolgreich kontrolliert Görlitz. Beamte des Görlitzer Reviers haben am Montagnachmittag erfolgreich Fahrzeuge kontrolliert und dabei mehrere Verkehrsverstöße aufgedeckt. So nahmen sie 14 Fahrzeugführer und ihre Wagen genauer unter die Lupe. Vier Lenker konnten verbotenerweise während der Fahrt nicht die Finger von ihrem Handy lassen. Weitere vier Betroffene nahmen es mit dem Sicherheitsgurt nicht so genau und einen Fahrer ertappten die Polizisten mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Ordnungshüter ahndeten die Fehler entweder an Ort und Stelle oder fertigten Bußgeldanzeigen.

Gefälschtes belgisches Kennzeichen am Mercedes Kodersdorf. Während einer Kontrolle, die am gestrigen Morgen in der Nähe von Kodersdorf erfolgte, spielten insbesondere die belgischen Kennzeichentafeln an einem A-Klasse-Mercedes eine Rolle. Dabei war den Augen der Beamten nicht entgangen, dass jemand die Sicherheitsprägungen auf den Tafeln verändert hatte. Der Fahrer des Pkw, ein 22 Jahre alter Mann aus Polen, erklärte, es handele sich um das Auto seines Schwiegervaters in spe. Inwiefern er selbst oder der Schwiegervater an der Nachprägung der beiden Kennzeichen möglicherweise beteiligt ist, bleibt zu klären. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Fahrzeug mit den echten Kennzeichen im März 2016 in Belgien abgemeldet worden. Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Nach Sicherstellung der falschen Kennzeichen ging es für den Mercedes „Huckepack“ auf einem Abschleppwagen weiter.