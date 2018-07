Großbritanniens dritter Weg

Die britische Premierministerin Theresa May schwört ihr Kabinett auf einen neuen Brexit-Kurs ein. Die Sitzung auf dem Landsitz Chequers am Freitag dauerte bis spät in den Abend. Ihre Smartphones hatten die Minister vor der Klausurtagung abgeben müssen. Foto: dpa/Joel Rouse © dpa

Theresa May hat ihr Kabinett auf eine gemeinsame Linie beim Brexit eingeschworen. Der britischen Premierministerin gelang es, ihre über den EU-Austritt zerstrittene Ministerriege bei einer stundenlangen Klausurtagung auf dem Landsitz Chequers auf einen „dritten Weg“ zu verpflichten. Großbritannien will eine Freihandelszone mit der EU aushandeln, in der Waren und landwirtschaftliche Güter nach den bisherigen Regeln und Bestimmungen gehandelt werden. Das Königreich soll die Freiheit bekommen, bilaterale Handelsabkommen abzuschließen und eigene Zölle festzusetzen. Das Prinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit soll nicht mehr gelten, jedoch durch ein „Mobilitätsabkommen“ ersetzt werden. Die Vorschläge laufen auf einen Brexit hinaus, der viel weicher ausfällt, als es Mays bisherige rote Linien nahegelegt haben.

Nach zwei Jahren internen Streits hat sich die britische Regierung damit auf eine Marschrichtung geeinigt – das ist die gute Nachricht. Theresa May unterstrich in einem Brief an ihre Parteifreunde, dass die Zeit des Dissens vorbei ist. Ihre Minister hätten in der Vergangenheit „ihre individuellen Sichtweisen beim Brexit“ ausgedrückt, schrieb sie. Jetzt markiere jedoch die auf Chequers erzielte Vereinbarung „den Punkt, wo dies nicht länger mehr der Fall und kollektive Verantwortung wiederhergestellt ist.“ Soll heißen: Ab sofort gilt Kabinettsdisziplin. Wer jetzt ausschert und die offizielle Regierungsposition kritisiert oder gar infrage stellt, muss seinen Hut nehmen und darf seine Meinung von den Hinterbänken aus kundtun. Die Warnung dürfte vor allem an Außenminister Boris Johnson gegangen sein, der May in der Vergangenheit immer wieder in die Parade gefahren war.

Noch in dieser Woche sollen die britischen Vorschläge detailliert in einem Weißbuch vorgestellt werden. In mancher Hinsicht bieten sie einen Durchbruch an. Das Problem der irischen Grenze war bisher der größte Bremsklotz bei den Verhandlungen gewesen. Die EU besteht darauf, dass es zu keiner harten Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland kommen darf. Eine gemeinsame Freihandelszone für Güter und Agrarprodukte, die Kontrollposten überflüssig macht, könnte dieses Problem lösen. Auch jene Unternehmen in Großbritannien, die auf integrierte Lieferketten und eine schleunige Abfertigung in Fährhäfen wie Dover angewiesen sind, dürften jetzt aufatmen. Für den Güterverkehr will Großbritannien weiterhin „das gemeinsame Regelwerk“ akzeptieren, verbleibt also de facto im Binnenmarkt. Beim Sektor Dienstleistungen, der immerhin fast 80 Prozent der britischen Volkswirtschaft ausmacht, will Großbritannien jedoch künftig eigenen Regeln folgen.

Die Vorschläge stießen auf Entsetzen bei den Brexit-Hardlinern. Der ehemalige Ukip-Chef Nigel Farage bezeichnete sie als einen „Ausverkauf an globale Unternehmen“. Der Anführer der konservativen Brexiteers im Unterhaus, Jacob Rees-Mogg, sprach von einem Verrat am Wähler. Sollte sich der Kompromiss als verkappter Verbleib in der EU herausstellen, werde er im Parlament dagegen stimmen, kündigte er an. Seitens der Wirtschaft kam Zustimmung. „Ein echter Vertrauensschub“, kommentierte Carolyn Fairbairn, die Direktorin der „Confederation of British Industry“.

Entscheidend wird jedoch sein, wie die EU auf die britischen Vorschläge reagiert. Chef-Verhändler Michel Barnier versprach zunächst vorsichtig eine Bewertung, „um zu sehen, ob sie durchführbar und realistisch sind“. Er will sich erst deutlicher äußern, wenn er die Details studiert hat.

CDU-Europapolitiker Elmar Brok äußerte sich skeptisch, ob Brüssel die Vorschläge akzeptieren wird. Der Plan sehe so aus, als strebe Großbritannien eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur für Waren an, sagte er. Das widerspreche dem Grundsatz der EU, dass die vier Freiheiten von Waren, Dienstleistungen, Menschen und Kapital nicht verhandelbar seien. Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, warnte, es könne und dürfe kein „Rosinenpicken“ geben.

Andererseits gilt, dass diese Vorschläge wohl das Äußerste sind, was an Einigung innerhalb der britischen Regierung erreichbar ist. Modifikationen mögen möglich sein, ein völlig anderer Ansatz jedoch nicht. Das bedeutet, dass eine Ablehnung seitens Brüssel auf einen Austritt ohne Abschlussdeal hinausliefe. (mit dpa)

