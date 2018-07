Großbaustelle Valtenberg-Oberschule Endspurt beim ersten Bauabschnitt: Nach den Ferien werden Schüler und Lehrer das Haus kaum wiedererkennen.

Die Oberschule in Neukirch wird derzeit saniert. © Steffen Unger

Neukirch. Keine Ferienruhe in der Neukircher Oberschule „Am Valtenberg“: Gemeinde und Baubetriebe nutzen die sechs unterrichtsfreien Wochen, um der Innensanierung des Schulhauses den letzten Schliff zu geben. Arbeiten, die während der Schulzeit nicht ausgeführt werden konnten, werden jetzt erledigt, sagt Cornelia Würz-Lehmann, die Bauamtsleiterin der Gemeinde. Dazu gehören das Malern von Fluren und der beiden Treppenhäuser sowie Fußbodenverlegearbeiten. So werden die Flure mit einem robusten Textilbelag ausgestattet. Hinzu kommen die letzten Arbeiten in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Außerdem werden an den Giebelseiten noch die Fensterbänke montiert. Bis auf einige Restarbeiten sollen die Bauarbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Damit findet zugleich der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Schule seinen Abschluss. Seit zwei Jahren wird am und im Gebäude gebaut – bei laufendem Schulbetrieb. Der Schwerpunkt lag auf der Innensanierung von Keller-, Erd- und ersten Obergeschoss. Viele wünschten sich, dass auch das zweite Obergeschoss in diesem Zuge saniert wird. Aber dafür bekommt die Gemeinde zurzeit keine Fördergelder vom Freistaat, weil der Schulnetzplan des Landkreises die Neukircher Oberschule als einzügig festschreibt. Ein Umstand, der mit rationalen Argumenten schwer zu erklären ist. Denn natürlich wird auch das Obergeschoss für den Unterricht gebraucht. Die Gemeinde stehe zur Komplettsanierung ihrer Oberschule und werde sich weiterhin um eine Förderung bemühen, erklärte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) vor mehreren Monaten gegenüber der SZ.

Während des ersten Bauabschnittes wurde bereits die Rückseite der Außenwand saniert. Dort sieht man auch schon das neue Farbkonzept in Gelb, Grün und Blau – ein echter Hingucker! Im zweiten Bauabschnitt werden auch noch die vordere Fassade und die Giebel entsprechend gestaltet. Hinzu kommt der Neubau des Eingangsbereiches. Dieser wird natürlich behindertengerecht. Zurzeit ist man in der Gemeindeverwaltung dabei, die Kosten zu ermitteln und den Fördermittelantrag vorzubereiten, sagt Cornelia Würz-Lehmann. „Wir hoffen, den zweiten Bauabschnitt im Jahr 2019 realisieren zu können“, ergänzt sie. Die Gemeinde Neukirch hat darüber hinaus Pläne, auch die Sporthalle der Oberschule zu sanieren. Beide Gebäude sind über 30 Jahre alt. Sie wurden Mitte der 1980er-Jahre errichtet. (SZ/ir)

