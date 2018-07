Groß Radisch im Kirschblütenrausch Das 23. Kirschblütenfest hat einen märchenhaften Besuch, kreative Vogelscheuchen und allerlei anderen Gaudi geboten.

Die Schaubilder des Festumzuges sind Persönlichkeiten aus dem 18. Jahrhundert in Groß Radisch und den Nachbarorten gewidmet. © Rolf Ullmann

Groß Radisch. Pierre Kirschameur, der Radischer Kirschkontrolleur, wacht am Eingang zum Festplatz über die bunte Schar der Vogelscheuchen, die zum Auftakt des Familiennachmittages am Sonnabend von fleißigen Händen aufgestellt werden. Nun warten die lustigen Gesellen auf das Urteil der Besucher, wer von ihnen wohl am höchsten in der Gunst des Publikums steht. Auch in diesem Jahr stehen die Besucher vor der Qual der Wahl, welcher Vogelscheuche sie in der Wertung bei den Kindern und Jugendlichen sowie bei den Erwachsenen ihre Stimme abgeben sollen. Denn originell und mit viel Liebe und Fantasie haben sie ihre Schöpfer erneut ausgestattet.

Das Kirschkernweitspucken gehört ebenfalls seit Jahren zum festen Bestandteil des Festes im Kirschendorf Groß Radisch. Bis zu sechs Meter weit werden die Kerne dabei durch die Luft befördert. Rapunzel und Belle bereiten den Kindern mit ihrem märchenhaften Besuch vor und auf der Bühne eine unbeschwerte Stunde. Am Sonntagnachmittag zieht die Kirschenfrau mit ihrem Gefolge auf dem Festplatz ein. Unter ihrer Aufsicht erfolgt die Prämierung der besten Vogelscheuchen. Zudem gibt es einen Festumzug, dessen Schaubilder Persönlichkeiten aus dem 18. Jahrhundert in Groß Radisch und den Nachbarorten zeigen. (ru)

