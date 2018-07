Götzinger Höhe soll Besitzer wechseln Die GmbH, die den Ungerberg gekauft und wiederbelebt hat, will das Grundstück der Götzinger Höhe in Neustadt erwerben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Gelände, auf dem der Gasthof Götzinger Höhe steht, war jahrelang in kommunaler Hand. Nun soll das Grundstück verkauft werden und samt Gaststätte, zusammen mit dem Ungerberg, in das Vermögen einer Stiftung einfließen. © Steffen Unger Das Gelände, auf dem der Gasthof Götzinger Höhe steht, war jahrelang in kommunaler Hand. Nun soll das Grundstück verkauft werden und samt Gaststätte, zusammen mit dem Ungerberg, in das Vermögen einer Stiftung einfließen.

Anfang Juni wurde die Gaststätte auf dem Ungerberg wiedereröffnet. Das Gelände, zu dem auch der Aussichtssturm zählt, gehört wie die Götzinger Höhe einer Stiftungsverwaltung.

Neustadt. Die beiden Berggasthöfe in Neustadt, die Götzinger Höhe und der Ungerberg, sollen künftig der gleichen Gesellschaft gehören. Darüber informiert Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Es handelt sich um die Neustädter Stiftungsverwaltung Unger GmbH. Geschäftsführer ist der ehemalige Fortschritt-Geschäftsführer Klaus Tischer. Die GmbH war es, die kürzlich das Gelände der Unger-Baude samt Aussichtsturm erworben und wiedereröffnet hatte.

Betreiber beider Häuser ist Peggy Windler. Sie kündigte bereits im Mai an, Synergieeffekte der Gasthöfe nutzen zu wollen – beispielsweise Zimmer auf dem Unger zu vermieten, wenn Touristen in der Götzinger Höhe anfragen und dort bereits alles ausgebucht ist. Mit dem nun angeschobenen Kauf des Grundstücks der Götzinger Höhe werden die Gaststätten auch offiziell zusammengeführt.

Das Areal, auf dem der Gasthof Götzinger Höhe angesiedelt ist, gehört derzeit noch der Stadt Neustadt. In einer nicht öffentlichen Sondersitzung des Stadtrats hat das Gremium Ende Juni den Beschluss gefasst, das Grundstück an die Stiftungsverwaltung Unger GmbH zu verkaufen. „Der Aussichtsturm bleibt zunächst im Besitz der Stadt“, sagt der Bürgermeister. Zum Kaufpreis des Geländes schweigt er. Perspektivisch sollen sowohl Gasthof als auch Areal der Götzinger Höhe sowie das Grundstück und die Gebäude auf dem Ungerberg in eine gemeinsame Stiftung einfließen. Laut Presseinformation des Bürgermeisters soll diese „Neustädter Kulturerbestiftung“ heißen.

Noch gibt es diese Stiftung allerdings nicht. So ist es noch die Neustädter Stiftungsverwaltung Unger GmbH, die als Besitzer des Grundstücks auf dem „Balkon Neustadts“ eingetragen wird, sobald der Kauf abgewickelt ist. Die GmbH wurde laut Eintrag im Unternehmensregister am 5. September 2017 gegründet. Alleingesellschafter ist der Dresdner Rechtsanwalt Denis Riediger, der auch zunächst Geschäftsführer war. Seit dem 30. April dieses Jahres ist Klaus Tischer alleiniger Geschäftsführer.

Um etwaige Risiken des Kaufs auszuschließen, hat der Stadtrat in der Sondersitzung über einen weiteren Beschluss abgestimmt. „Die Stadt Neustadt in Sachsen bekommt bei einer etwaigen Auflösung der Stiftung das in dieser vorhandene Vermögen übertragen und hat es im Sinne der Gemeinnützigkeit weiter zu verwenden.“ Genauso soll es sich mit dem Ungerberg verhalten.

Der angeschobene Besitzerwechsel des Grundstücks Götzinger Höhe sorgte schon einmal für Wirbel. 2012 wollten Stadtrat Klaus Anders (NfN) und Geschäftsführerin Peggy Windler das Grundstück kaufen. Grundlage dafür war der Erbbaupachtvertrag aus dem Jahr 2005, in dem den beiden Pächtern ein Ankaufsrecht eingeräumt worden war. Doch der damalige Stadtrat und Bürgermeister Manfred Elsner (FDP) wollten das Grundstück lieber in kommunaler Hand belassen. „Wir befürchten, dass die Götzinger Höhe und der Aussichtsturm durch einen Verkauf nicht mehr öffentlich zugänglich bleiben“, sagte Manfred Elsner damals, im Sommer 2012. Der jetzige Stadtrat hat nun anders gestimmt. Zwar nicht einstimmig, aber mehrheitlich, sodass der Verkauf des Grundstücks angeschoben werden kann.

zur Startseite