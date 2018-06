Görlitzer Talent trifft am Schloss

Der 13-jährige Görlitzer Bogenschütze Oskar Hillmann visiert mit seinem Jagdbogen ein Ziel an. Das Görlitzer Talent wurde beim 2. Krobnitzer Schlossturnier am Sonnabend mit starken 355 Punkten Zweiter seiner Altersklasse. Insgesamt 67 Bogensportler aus Sachsen nutzten das tolle Ambiente am Krobnitzer Schloss, um sich in verschiedenen Klassen auf der Feld- und Waldrunde, bei der auf 3D-Tierattrappen geschossen wird, zu messen. Einen Görlitzer Sieg gab es in der Recurveklasse durch Stefan Petasch.Foto: H.-E. Friedrich.

