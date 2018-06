Geyer-Debatte stößt auf Unverständnis

Warum muss immer die Politik über den Sport stehen. Ich bin über 15 Jahre zur See gefahren und könnte ein Lied von diesen Machenschaften singen. Nach meinem ersten Antrag meiner Stasi-Akte (1992) habe ich auch vieles über mich erfahren dürfen, was ich selbst nicht mal gewusst habe. Wie es zum Bispiel in meiner Wohnung aus sah und wo was gestanden hat. Ich habe mich auch 4 mal bei der DSR bewerben müssen, bis dann endlich am 13.08.1979 für mich die Grenzen geöffnet sich haben. Manchmal setzt sich eben auch Wissen und Können durch. Warum kann man nicht einfach mal vergessen. Der Eine war eben Sportlehrerstudent und der Andere war Betonwerker, NA UND? Für den deutschen Fußball hat gerade auch der DDR Fußball, genauso wie die Tausend sehr gut ausgebildeten Fachleute in der DDR ihren Anteil für Deutschland eingebracht. Für mich besteht immer noch der berühmte Dresdner Dynamo-Kreisel unter dem besten Trainer Walter Fritsch an der Spitze mit all seinen Spielern, egal ob Weber, Müller, Lippman