Getreidefeld gerät in Brand

Auf einem Getreidefeld in Pottschapplitz hat es am Sonnabend gebrannt. © Jonny Linke

Pottschapplitz. Am Sonnabendvormittag brannte in Pottschapplitz bei Demitz-Thumitz ein Getreidefeld. Der Wind trieb das Feuer immer weiter ins Feld. Feuerwehr und Landwirt kämpfen um die Ernte. Ausgebrochen war das Feuer gegen 10.30 Uhr am Straßenrand. (szo)

