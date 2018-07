Georgier mit 43 Identitäten

VW entwendet 04.07.2018, 20 Uhr bis 05.07.2018, 5 Uhr / Dresden-Prohlis Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag von einem Parkplatz an der Elsterwerdaer Straße einen silbergrauen VW Caddy. Der Wert des sechs Jahre alten Wagens wird mit rund 9000 Euro beziffert.

Werkzeugkoffer gestohlen 04.07.2018, 19.45 Uhr bis 05.07.2018, 5 Uhr / Dresden-Prohlis/Mickten In derselben Nacht öffneten Diebe gewaltsam einen Mercedes Sprinter an der Spremberger Straße und stahlen aus dem Kleintransporter einen Werkzeugkoffer, in dem sich unter anderem ein Trennschleifer im Wert von rund 250 Euro befand. Rund fünfzehn Kilometer weiter nordwestlich in der Sternstraße stahlen Diebe aus einem Mercedes Vito einen Werkzeugkoffer, einen Akkuschrauber sowie Zigaretten. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen in diesem Fall noch keine Angaben vor.

Navigationsgerät und Autositze gestohlen 05.07.2018, 21.45 Uhr bis 06.07.2018, 00.45 Uhr / Dresden-Strehlen Donnerstagnacht öffneten Diebe einen VW T5 an der Julius-Otto-Straße und bauten aus dem Wageninneren die Radio-Navigations-Einheit sowie zwei Sitzreihen und eine Lautsprecherbox aus und nahmen sie mit. Der Schaden wird mit über 2000 Euro beziffert.

Falsche Polizisten in Dresden unterwegs - Zeugenaufruf 06.07.2018, 02.45 Uhr / Dresden-Südvorstadt In der Nacht zum Freitag waren zwei Männer in der Stadt unterwegs, die sich als Polizisten ausgaben. Das Duo fuhr mit einem dunkelblauen Opel auf der Werdauer Straße egs und stoppte dort eine Autofahrerin sowie einen Autofahrer. Dabei benutzen sie eine Lichttafel mit dem Schriftzug „Stopp Polizei“ in der Heckscheibe ihres Wagens. In der Folge gaben sich die Männer als Polizeibeamte in zivil aus und warfen den Betroffenen unter anderem Handyverstöße am Steuer vor. Dem Autofahrer nahmen sie daraufhin ein „Verwarngeld“ von 30 Euro ab. Die Autofahrerin zahlte nicht. Später meldeten sich die beiden Betroffenen via Notruf bei der Dresdner Polizei, da ihnen die Sache im Nachgang nicht geheuer vorkam. Ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben machen können zu den Tätern und dem Auto. Hinweise nimmt die Polizeidirektion entgegen unter der Rufnummer 0351 / 483 22 33.

Zigarettenautomaten aufgebrochen 04.07.2018, 23 Uhr bis 05.07.2018, 08.50 Uhr / Dresden-Wilsdruffer Vorstadt Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Restaurant an der Straße Am Schießhaus eingestiegen. Die Täter begaben sich in die Gasträume und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Aus diesem stahlen sie eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren.

Betrügerischer Anruf 05.07.2018, 13 Uhr / Dresden-Südvorstadt Am Donnerstagmittag erhielt eine Seniorin einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Rentenkasse. Dieser forderte über 3000 Euro Gebühren für ein Gewinnspielabo. Die Summe sollte bei einem Reisebüro eingezahlt und dann auf ein thailändisches Konto überwiesen werden. Im Fall des Nichtzahlens drohte der Unbekannte mit einer Kürzung ihrer Rente. Die 79-Jährige ließ sich bei ihrer Bank beraten. Dort erkannte man den Betrugsversuch. Ein finanzieller Schaden entstand der Frau nicht.

Schwerer Unfall auf der Autobahn 05.07.2018, 16.25 Uhr / Dresden, BAB 4 Eisenach-Dresden, Höhe Wilsdruff Der Fahrer (51, polnischer Staatsangehöriger) eines Skoda Octavia war am Donnerstagnachmittag auf der BAB 4 in Richtung Dresden unterwegs. Kurz vor der Raststätte „Dresdner Tor“ fuhr er auf einen polnischen Sattelzug Scania (Fahrer 36) auf und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auf über 25.000 Euro beziffert. Die Autobahn musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (ir)