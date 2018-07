Gemunkel ums Schloss Zieht die Landesstiftung für Natur und Umwelt bald nach Grillenburg? Das Ministerium gibt zu Spekulationen Anlass.

Vor zehn Jahren hatte die Landesstiftung für Natur und Umwelt im Grillenburger Jagdschloss eine Ausstellung. Sollte die Akademie wieder einziehen, wären noch umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Bisher wurden hauptsächlich Dachstuhl und Turm vom Freistaat erneuert. © Andreas Weihs

Tharandt. Es ist still ums Jagdschloss. Schuld daran ist aber nicht nur die Idylle des Tharandter Waldes. Seit zehn Jahren stehen die historischen Gemäuer leer. Seit jenen zehn Jahren wünschen sich die Grillenburger wieder eine Perspektive für das Wahrzeichen in ihrem Ort und kämpfen für dessen Erhalt. Nun keimt tatsächlich Hoffnung auf, dass die bröckelnde Fassade endlich wieder Halt bekommt. Die Hoffnung trägt einen Namen, mit dem die Grillenburger wohl schon nicht mehr gerechnet hatten. Die Rede ist von der Landesstiftung für Natur und Umwelt (Lanu).

Mit der Ausstellung „Museum des Waldes“ verließ die Akademie bereits im Jahr 2008 die Räume des Jagdschlosses. Ihren gänzlichen Rückzug aus der Forststadt besiegelten die Naturschützer im Frühjahr 2016 mit dem Auszug aus den Räumen des Nobbe-Baus in Tharandt nach Dresden. Das Gebäude an der Wilsdruffer Straße sei immer nur ein Zwischenstopp gewesen, hieß es bereits damals. Doch zurück nach Grillenburg ging es bis heute nicht – entgegen der bestehenden Gesetzesgrundlage. Denn eigentlich sollte die Landesstiftung zum Januar 2017 nach Grillenburg ziehen. So hatte es der sächsische Landtag bereits 2012 entschieden.

Der Freistaat hält zudem weiterhin am Sächsischen Standortegesetz fest, das regelt, welche Funktion den staatlichen Einrichtungen zuteilwird. Darin besagt Artikel acht, dass der Sitz der Landesstiftung für Natur und Umwelt nicht Dresden, sondern eben Grillenburg ist. Eine Gesetzesänderung sehe der Freistaat auch nicht vor.

Heißt das, die Landesstiftung kommt zurück nach Grillenburg? Eine Frage, die man im Ministerium zwar nicht eindeutig mit einem Ja beantworten will, aber auch nicht verneint. Stattdessen heißt es zur Zukunft des Schlossensembles geheimniskrämerisch: „Die geltende Rechtslage wird bei den weiteren Planungen des Freistaates für die künftige Nutzung der Liegenschaften in Grillenburg berücksichtigt“, sagt Stephan Gößl, Pressesprecher des sächsischen Finanzministeriums. Konkreter mag er nicht werden.

Grund zur Hoffnung verleiht aber auch die Aussage, dass sich die Verhandlungen mit einem Interessenten zwischenzeitlich konkretisiert hätten, auch wenn ein Vertragsabschluss nicht unmittelbar bevorstünde, wie es heißt. Angesichts der besonderen Anforderungen, welche die Sanierung des Schlosses samt aller Nebengebäude und ihre künftigen Nutzungsmöglichkeiten haben, müssten noch grundlegende Fragen geklärt werden, so Gößl. Ziel der Verhandlungen sei es aber, das gesamte Schlossareal „weitestgehend öffentlich“ zugänglich zu halten.

Ähnlich optimistisch ist auch die Tharandter Rathausspitze gestimmt. Bereits Anfang des Jahres zeigte sich Bürgermeister Silvio Ziesemer zuversichtlich zur Zukunft des Schlossareals und betonte, dass die anstehenden Nutzungspläne von großer Tragweite für Grillenburg und die weitere Region seien. Nun habe sich der Tharandter Stadtrat sogar bereits auf die Konzeption eines Interessenten „einstimmig verständigt“, erklärt Pressesprecher Alexander Jäkel. Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe die Gespräche mit besagtem Kaufinteressenten begleitet. Ob die Landesstiftung für Natur und Umwelt – die in diesem Jahr übrigens ihr zwanzigjähriges Bestehen hat – der genannte Käufer ist oder wie konkret die Vertragsumstände aussehen werden, bleibt noch abzuwarten.

Sollte die Stiftung tatsächlich nach Grillenburg ziehen, ist auch fraglich, wozu der Freistaat Sachsen und die Stadt Tharandt als Eigentümer der historischen Gebäude eine gemeinsame Vermarktungsinitiative ankurbelten. Mit großem Aufwand und einer Hochglanzbroschüre wurde 2016 das gesamte Schlossensemble, also Jagdschloss samt Nebengebäuden und das Jägerhaus, öffentlich zum Verkauf angepriesen. Wichtig war dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB), das den Verkauf des Areals begleitete, dass sich ein Käufer mit einem tragfähigen Konzept findet. Immerhin gilt es, rund 4 000 Quadratmetern überdachter Nutzfläche eine neue Funktion zu geben. Mehr als 20 Interessenbekundungen aus dem In- und Ausland hätten zwischenzeitlich vorgelegen. Wozu, wenn nun doch an der Landesstiftung als künftigem Nutzer festgehalten wird?

Trotz aller Heimlichkeiten, die noch rund um das Schloss geflüstert werden, dürfte die Grillenburger zumindest die Nachricht freudig stimmen, dass es hinter den Kulissen Bewegung gibt und der Erhalt der historischen Gemäuer im Tharandter Wald nicht auf Gleichgültigkeit stößt.

Denn die Grillenburger waren es, die sich stets für das Denkmal inmitten der Teichidylle starkmachten, mit Bannern und etlichen Schreiben an den Freistaat appellierten und versuchten, auf den Verfall der Schlossgemäuer aufmerksam zu machen. 2014 unterstützte der Tharandter Stadtrat sogar eine Petition der Grillenburger, die eine gemeinsame Entwicklung des Schlossareals mit dem Freistaat forcierten – mit Erfolg. Zu welchem Ziel dieser nun eingeschlagene gemeinsame Weg führt, werden die Grillenburger hoffentlich bald zu sehen bekommen.

