Gelebte Inklusion – oder bittere Realität

Raul Krauthausen war Festredner beim Festakt zum 60. Geburtstag der FSG Medizin – und kam später nur mit Schwierigkeiten heim.Foto: S. Richter

Hoyerswerda. Mit einem Festakt blickte die Freizeitsportgemeinschaft „FSG Medizin“ jetzt auf ihr Vereinsleben zurück – und nach vorn. Vor sechzig Jahren wurde der Verein als Betriebssportgemeinschaft des Krankenhauses gegründet, bei der, wie es Gründungsmitglied Dr. Fritz Taube formulierte „ein paar fußballspielende, männliche Ärzte in ihrer Freizeit dem runden Leder nachjagten.“ Mit weiteren Sektionen wie Volleyball, Gymnastik oder Handball erlebte die FSG einen Aufschwung. Dazu gehörte auch der Versehrtensport, der gemeinsame Angebote für Menschen mit und ohne Behinderungen bereithielt.

Was heute Inklusion genannt wird, hatte damals also nur einen anderen Namen. Das Thema hat der Verein inzwischen zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. „Vorurteile sind ein arges Hindernis gegenüber Menschen mit Behinderungen“, erklärte Fritz Taube, der schon zu DDR-Zeiten einem behinderten Kind dabei half, das Schwimmen zu erlernen. Auch Vereins-Geschäftsführerin Anke Stefaniak beschrieb kleine Momente des Glückes, wenn es ihr heute gelingt, aus kleinen Angsthasen richtige Wasserratten zu machen oder den Kindern zumindest die Angst nehmen zu können. Landrat Michael Harig beschrieb in seiner Begrüßungsrede die Arbeit der FSG Medizin nicht nur im Bereich der Inklusion als sehr wertvoll: „Die Angebote sind sehr vielseitig und können von allen Altersgruppen mit oder ohne Handicap genutzt werden. Mit der Inklusion bedient die FSG Medizin nicht nur den Zeitgeist, sondern in erster Linie auch die Würde des Menschen. Der Verein lebt somit der Gesellschaft etwas sehr Positives vor, was sie durchaus viel intensiver nachahmen sollte.“

Ähnlicher Meinung ist auch Raul Krauthausen, der als Gastredner eingeladen war. Der 38-Jährige leidet an der Glasknochenkrankheit und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber Mitleid will der studierte Kommunikationswirt nicht. Warum auch? „Auch ein Mensch mit Behinderung kann liebenswert oder arschig oder eben auch ein ganz normaler Sportmuffel sein“, meint der Inklusions-Aktivist und Gründer der „Sozialhelden“. Krauthausen wurde 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und veröffentlichte seine Biografie mit dem Titel „Dachdecker wollte ich eh nicht werden – Das Leben aus der Rollstuhlperspektive.“

Inklusion sei das Recht jedes Menschen, erklärte er und berichtete den Gästen aus seinem Alltag. Geld vom Bankautomaten abzuheben, mal schnell zum Bäcker zu „gehen“ oder nur ganz banal einen Brief in den Briefkasten stecken zu wollen, entpuppe sich oft als unüberwindbare Hürde. So ein Vorhaben scheitert schon mal schnell an einer Treppe. Es gehe aber auch anders herum: So beschreibt Raul Krauthausen die Auffassung seines gesunden Freundes, der sich plötzlich diskriminiert fühlt, weil er mit seinem Kumpel Raul immer nur in ein- und dasselbe, barrierefrei gestaltete Kaffee gehen kann. „Mein Freund fand das irgendwann langweilig und ich konnte ihn gut verstehen“, blickt der 38-Jährige zurück. Im Ergebnis entstand eine Liste mit Orten und Einrichtungen, die für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Aus der Idee ist mittlerweile eine Online-Karte geworden, Dennoch findet er: „Wir leben im 21. Jahrhundert. Worauf warten wir denn noch? Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch über eine stinknormale Rampe an Einrichtungen, in Parks und anderen öffentlichen Orten überhaupt diskutieren. Das muss zur Normalität werden.“

Nachdem er das erklärt hatte, wurde er schon wenig später auf dem Weg nach Hause mit der Realität konfrontiert. Am Abend schrieb der 38-Jährige im Internet: „Ich bin fassungslos und warum Barrierefreiheit an Bahnhöfen wichtig ist: Ich war heute in Hoyerswerda und will zurück nach Berlin. Regionalexpress nach Lübbenau. Dann Schienenersatzverkehr, der nur bis Brandt fährt. Regionalexpress, der weiter fährt und auf einem nicht barrierefreien Gleis hält… Die Odyssee geht weiter: Der letzte Zug ist auch ausgefallen. Fahre jetzt mit einem rollstuhlgerechten Taxi, das eine Stunde Anfahrt hierher braucht. Selbst recherchiert, weil das Callcenter der Deutschen Bahn nach eigener Aussage nicht in der Lage ist, mir eines zu bestellen. Und das 2018. Vier Stunden später und 160€ teurer als gedacht, liege ich nun zuhause im Bett. Gute Nacht. Danke an alle, die mich bis hierhin unterstützt haben.“

