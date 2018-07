Gegen Verkaufsverbot von Energydrinks an Jugendliche

Berlin. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) lehnt Überlegungen aus der SPD ab, den Verkauf stark koffeinhaltiger Energydrinks an Jugendliche einzuschränken. Angesichts laufender Forschungen dazu sowie schon geltender nationaler und EU-rechtlicher Regeln sei dies derzeit nicht angebracht, so eine Ministeriumssprecherin. Statt auf Verbote setze Klöckner auf Aufklärung, hieß es. Laut einer Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit konsumieren 68 Prozent der Jugendlichen in der EU Energydrinks, jeder vierte trinke sogar drei oder mehr Dosen auf einmal. Damit überschritten sie sogar die für Erwachsene empfohlene Maximaldosis Koffein. (dpa)

SPD-Ostbeauftragter will Kommission zur Treuhand

Berlin. Der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig fordert angesichts der starken Arbeitsplatzverluste durch die Privatisierungen nach dem Ende der DDR, die Arbeit der Treuhand unter die Lupe nehmen zu lassen. Wenn man im Osten in die Zukunft wolle, müsse man erst einmal die Geschichte aufräumen, erklärte Dulig. Eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Arbeit der Treuhand müsse dazu ein zentrales Element sein. Die Treuhand hatte nach dem Ende der DDR Tausende Betriebe abgewickelt. Viele Menschen verloren dadurch ihre Jobs. (dpa)

