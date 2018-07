Gegen Baum gefahren

Ebersbach. Ein Traktorist war am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hohndorf und Reinersdorf unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang touchierte er einen BMW, dessen Fahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs war und am Fahrbahnrand gestoppt hatte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Niederau. Am Freitagmorgen war ein schwarzer Audi A5 auf der S81 zwischen Buschhäuser und Großdobritz unterwegs und überholte auf der Strecke einen vorausfahrenden Wagen. Während des Überholvorgangs wurde der Audi von einem hinter ihm fahrenden blauen VW Bus touchiert. Der VW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem gesuchten VW und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351/4832233.

Geld und Briefmarken gestohlen

Prausitz. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag das Fenster einer Bäckerei an der Hauptstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie die Geschäftsräume und stahlen aus einem Büro Bargeld sowie Briefmarken in bislang unbekannter Höhe. Angaben zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei nicht.