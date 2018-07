Gefahr für Radfahrer auf St. Petersburger Zwar gibt es separate Radwege, doch dort stören parkende Autos. Änderungsvorschläge weist die Stadt zurück.

Bereits im Jahr 2011 stellte sich die St.Petersburger Straße (hier Ecke Dr.Külz-Ring) als ein gefährlicher Weg für Radfahrer heraus. Foto: / / © Hans-Peter Waack

In Dresden geht es voran mit der Radwegeplanung. Die sieben neuen Mitarbeiter konzentrieren sich auf kurz- und mittelfristige Projekte. Eine Strecke ist jedoch nicht dabei: die St. Petersburger Straße. Dabei ist sie für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) eine besonders problematische Verbindung zwischen Wiener Platz und Georgplatz. Zwar wurden dort bei einer Neugestaltung vor rund 15 Jahren Fahradstreifen eingerichtet, doch Autos dürfen rechts daneben parken. Sie fahren nicht nur auf die Radwege, durch die sich öffnenden Autotüren sind Radfahrer auch besonders gefährdet. Zudem fahren Autos links neben ihnen mit 50 km/h vorbei. Sie weichen deshalb oft auf die Prager Straße aus, wo sie wiederum Fußgänger behindern. Der ADFC hat Vorschläge, diese Situation zu entschärfen. So könnten die Parkflächen vom Radweg mit Pollern getrennt werden oder die Parkplätze zwischen Georgplatz und Hauptbahnhof ganz gestrichen werden. Immerhin gebe es Parkhäuser in der Umgebung. Die Tiefgarage Wiener Platz hat eine Kapazität von 730 Plätzen, die niedrig ausgelastet sei, sagt der Dresdner ADFC-Vorstand Nils Larsen.

Im Stadtplanungsamt sieht man dagegen keine Veranlassung, an der St.Petersburger Straße etwas zu verändern. „Unsere Verkehrsplaner nehmen nicht wahr, dass nur wenige Menschen die Radverkehrsanlagen entlang der St. Petersburger Straße nutzen. Im Gegenteil, dies ist die wichtige Verbindung in Nord-Süd-Richtung hin zur Universität“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Poller hält er nicht für zielführend. „Sie bedeuten eine stark erhöhte Unfallgefahr aufgrund von Anprall durch Radfahrer. Auch das Aus- und Einparken durch Kfz wäre behindert. Zur Realisierung einer Bike-Lane müsste eine Kfz-Spur eingezogen werden. Dies sei aufgrund der hohen Verkehrsbelastungszahlen des Kfz-Verkehrs nicht machbar.

