Geburtstagsfeier mit Nonnenchor Zum 120. Jubiläum der Weinböhlaer Schule fand auch ein Spendenlauf statt.

Der Nonnenchor der Lehrerinnen in Aktion. © Oberschule Weinböhla

Weinböhla. Eine Hüpfburg auf dem Schulgelände? Eiswagen und Zuckerwattestand auf dem Schulhof? Wo gibt es denn so etwas? Natürlich ist das an der Oberschule Weinböhla kein Alltag, aber ein besonderer Festtag wie das 120-jährige Schuljubiläum sollte schon ganz besonders gefeiert werden. Auf das große Schulfest Ende Juni hatten sich Schüler und Lehrer lange vorbereitet, heißt es in einer Information aus der Oberschule Weinböhla. Die Veranstaltung begann mit dem Cup-Song, einer Version des traditionellen amerikanischen Country-Songs „When I’m Gone“, der von allen Schülern der Schule mit dem Rhythmus eines populären Klatsch-Spiels mit Bechern – englisch: Cups – unterlegt war.

Dann trat Schulleiter Harald Schmoz in historischer Kleidung auf und ließ Höhepunkte der Schulgeschichte Revue passieren. Nach einem Spendenlauf – er brachte 1 600 Euro ein – zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes, dafür gab es zwei Drittel des Erlöses, und die Schule mit einem Drittel startete das fröhliche Treiben auf dem Schulhof, wo Verkaufsstände für das leibliche Wohl der Gäste sorgten und man an unterschiedlichen Stellen aktiv werden konnte.

Viele ehemalige Schüler und Lehrer hatten sich eingefunden und plauderten über die guten alten Zeiten, die sie an der Schule erlebt hatten. Zahlreiche Eltern und Großeltern sowie Weinböhlaer Bürger zeigten sich interessiert am bunten Festtreiben. Bei Torwandschießen und Klettern, am Glücksrad und weiteren Stationen sowie mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm verging die Zeit wie im Flug. Nach einer Showeinlage der Lehrerinnen, die den Nonnenchor aus dem Film „Sister Act“ nachstellen, trafen sich alle zum Abschlussumzug mit dem Spielmannszug Weinböhla. Als Zeichen der Verbundenheit von Gemeinde und Schule ließen die Teilnehmer am Ende etwa 300 bunte Luftballons steigen.

Dass dieses Schulfest ein solcher Erfolg werden konnte, liegt nicht nur an der intensiven Vorbereitung durch Lehrer und Schüler, sondern auch an der großen Unterstützung durch zahlreiche Helfer und Unterstützer aus der Elternschaft sowie Sponsoren aus Unternehmen der Region, denen die Schule auch auf diesem Weg nochmals ganz herzlich für ihr Engagement dankt. (SZ)

