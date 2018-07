Gastgeber holen einen von drei Titeln

Heiko Schreiber (links) sicherte den Gastgebern den Titel in der Altersklasse 45+. Von Vereinschef Mario Schulze gab es dafür die verdienten Glückwünsche. Foto: privat © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Riesa. Bei bestem Wetter und einer Vielzahl von einheimischen und angereisten Tennisspielerinnen und Tennisspielern trug am vergangenen Wochenende der 1. Tennisclub Riesa erstmals in der Vereinsgeschichte eine Offene Vereinsmeisterschaft aus. Diese endete mit einer sehr positiven Bilanz. Insgesamt 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigten ihr Können und spielten mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz um wertvolle Matchpunkte.

Bereits am Freitagnachmittag begannen die ersten Spiele in allen drei Altersklassen der Damen 30, Herren 45 und Herren 60 und bei sonnigem aber nicht allzu warmen Temperaturen bot die Filzkugel allen sichtlich viel Spaß. Längere Anreisewege von Gästen aus Sachsen und Thüringen wurden dabei nicht gescheut und es wurde an den beiden ersten Spieltagen bis zum späten Abend gekämpft. Die Plätze auf den Anlagen waren seitens des Platzwartes Dietmar Pempe bestens präpariert und unterstützen dadurch einen reibungslosen Spielablauf.

Kulinarisch wurden die Gäste dabei mit allerlei Speisen und Getränken betreut und so konnte man die Spiele auf dem Vereinsgelände bei Kaffee mit Kuchen, einem Glas Sekt, frisch Gegrilltem oder auch mit frischer Pasta genießen. Mit Unterstützung der Riesaer Teigwaren GmbH wurden im Vorfeld Siegerpäckchen zusammengestellt.

Am späten Sonntagmittag kam es dann endlich zu den erwarteten Finalspielen in allen drei Altersklassen. Bei den Herren 45+ siegte Heiko Schubert im Finale und sicherte den Riesaern den Vereinstitel. Der Titel der Damen ging an Simone Geschke aus Röderau. Sie setzte sich gegenüber dem Neuzugang in Riesa, Angela Schreiber, durch. Spannend gestaltete sich das Matchfinale der Herren 60 – hier kämpfte James Fröhlich aus Waldheim gegen den Leisniger Martin Eichler, der im Tie-Break das Spiel für sich entschied.

Vorstandsvorsitzender Mario Scholze zeigt sich zufrieden und hofft, dass der Tennisverein zukünftig noch mehr Gäste sowie Spielerinnen und Spieler anlockt, um für die abwechslungsreiche Sportart Tennis noch mehr Begeisterung in der Region auszulösen.

zur Startseite