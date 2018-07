Gartenstraßenbau dauert bis 2019 Die durch den Vergabestreit in Sebnitz verlorene Zeit ist nicht mehr aufzuholen. Jetzt wird eine Lösung für den Winter gesucht.

Für die neue Trasse der Gartenstraße in Sebnitz wird kräftig Erde bewegt. Die Fahrbahn verläuft künftig deutlich tiefer. Die Stelle des neuen Kreuzungsbereichs zur Staatsstraße lässt sich bereits erahnen. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. In diesem Jahr wird die Gartenstraße in Sebnitz nicht mehr fertig, so viel steht fest. Der Zeitplan war ohnehin ambitioniert. Der Bauablauf war ursprünglich bis zum 30. November durchterminiert. Ein früherer Wintereinbruch oder sonstige unvorhergesehene Schwierigkeiten hätten diese Pläne schnell durchkreuzen können. Durch einen Rechtsstreit um die Vergabe des Millionenauftrags konnten die Bauarbeiten nun erst mit rund zweimonatiger Verspätung starten. Statt im April rollte der Bagger erst im Juni an. Dieser Rückstand ist nun nicht mehr aufzuholen. Das hat die Baufirma laut Rathaus gegenüber der Stadtverwaltung erklärt. Aktuell arbeiten die Planer an einem neuen Ablaufplan.

Fraglich ist insbesondere, was während der Wintermonate passiert, wenn der Bau ruht. Nach den Wünschen der Stadt sollte die Gartenstraße dann vorübergehend befahrbar sein, um den Bewohnern des Wohngebiets am Knöchel die Zufahrt zu erleichtern. Ob das machbar ist, wird derzeit verhandelt.

Von den Bauarbeiten ist auch der Verkehr auf der Staatsstraße S 154 betroffen. Die Einmündung in die Gartenstraße wird komplett verlegt, um die alte Spitzkehre zu entschärfen. Die Staatsstraße erhält an dieser Stelle eine neue Linksabbiegerspur. Auf der Gartenstraße wurde bisher unter anderem der alte Belag abgefräst und eine Trinkwasserleitung umverlegt. (SZ/dis)

