Gablenzer spendet für kranken Jungen Statt Geschenken zu seinem 50. Geburtstag erfüllt der Jubilar einem Zehnjährigen einen Herzenswunsch.

© Joachim Rehle

Daniela und Frank Hoffmann spenden dem Verein „Herzenswünsche Oberlausitz“ in Weißwasser 1 200 Euro. Das Geld hatte der Gablenzer zu seinem 50. Geburtstag von Freunden bekommen. Der Jubilar wollte keine anderen Geschenke. Silko Hoffmann (links) vom Verein nahm die Spende dankend an. Mit dem Geld soll ein zehnjähriger Junge aus Cottbus, der an einem Gehirntumor leidet, den Fußballer Marco Reus treffen.

zur Startseite