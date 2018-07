Fußgänger fordern mehr Sicherheit Der Verkehrsspiegel an der Engstelle Lommatzscher Tor/Nossener Straße nutzt nur Autofahrern. Wann ändert sich etwas, fragen nicht nur Bewohner.

Die Anwohner Angela und Detlef Janotta können vom Fußweg (links) den Verkehr im Spiegel nicht einsehen. Vom Lommatzscher Tor kommende Autos sehen sie erst im letzten Augenblick. Für die Meißner ist das kein guter Zustand, ein Unfall sei programmiert. Die Verkehrswacht Meißen sieht das ähnlich. © Andreas Weihs

Meißen. Detlef und Angela Janotta sind enttäuscht. Das Meißner Ehepaar, beides gebürtige Domstädter, bewohnt die Straße Am Röhrbrunnen oberhalb der Evangelischen Akademie. Von hier führt ein schmaler Gehweg auf die Nossener Straße und im weiteren Verlauf bis zur Einmündung „Am Lommatzscher Tor“. Die enge Stelle, wo Autofahrer genau dort rechts abbiegen, wo der Fußweg unterbrochen wird, empfinden die Anwohner als gefährlich. Damit sind sie nicht alleine, wie ein Vor-Ort-Termin der SZ zeigt. Mehrere Anlieger bestätigen das Problem, dass man die Kurve als Fußgänger nicht einsehen kann, zum Teil von den Autos überrascht wird, die nur wenige Zentimeter am Fußweg vorbei brausen.

„Darum versuchen wir seit Jahren, die Stadt zu bitten, einen Verkehrsspiegel aufzustellen, der Fußgängern einen Blick in die enge Kurve ermöglicht. Außerdem sollte ein Fußgängerüberweg geschaffen werden“, berichtet Angela Janotta. Sie befürchtet vor allem für Schulkinder, die auf dem Fußweg unterwegs sind und nicht immer aufmerksam sind, größere Gefahr. Bisher sei man bei der Stadt aber nicht weiter gekommen, daher die Enttäuschung. Für Autofahrer ist an der engen Kurve zwischen Nossener Straße, Hohlweg, Freiheit und Lommatzscher Tor ein Verkehrsspiegel angebracht worden. „In dem können Fußgänger aber vom Weg aus nichts erkennen. Sie müssten dazu auf der Straße laufen, was ja noch gefährlicher ist“, sagt Detlef Janotta.

Er mahnt seit langem die Installation eines zusätzlichen Spiegels an, der extra für Fußgänger aufgebaut werden müsse. Von Meißens Ordnungsamtschef Silvio Kockentiedt wurde ihm in einem der SZ vorliegenden Schreiben vom 18. Juni 2018 jedoch mitgeteilt, dass das momentan nicht geplant sei. Zur Schaffung eines Fußgängerüberweges heißt es: „Voraussetzung für einen Fußgängerüberweg ist das Vorhandensein eines Fußweges. Da in dem Bereich der Fußweg fehlt, kann auch kein Überweg entstehen.“

Vor Ort ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Deutlich setzt sich ein schmaler Fußweg gegenüber dem Kopfsteinpflaster der Nossener Straße ab. „Wir haben uns auch an die Verkehrswacht Meißen gewandt, denen das Problem beschrieben und um Hilfe gebeten“, erläutert Angela Janotta.

In einem Telefonat habe ihr der Leiter Hans-Jürgen Freitag mitgeteilt, dass man an der Sache dran sei und am kommenden Donnerstag noch mal mit der Stadt über eine Verbesserung der Verkehrslage ins Gespräch kommen will. Gegenüber der SZ bestätigt Freitag, dass die Spitzkehre für Fußgänger momentan nicht einzusehen ist. „Es muss sich hier etwas ändern, da verstehe ich die Anwohner und kann diese nur unterstützen“, so Freitag.

Der Verkehrsexperte plädiert auch für einen Fußgängerüberweg als langfristige Lösung. Kurzfristig sei ein zusätzlicher Spiegel eine aus seiner Sicht einfache Lösung. „Da dürfte es weder Probleme mit einer verkehrsrechtlichen Genehmigung geben. Noch ist der Preis so hoch, dass es nicht erschwinglich wäre. Zwischen 150 und 600 Euro, je nach Typ, wären hier zu investieren. In der kommenden Woche wolle Freitag erneut auf die Problemstelle hinweisen. Selbst anordnen könne er den Spiegel aber nicht.

Das kann nur das Meißner Ordnungsamt. Aussagefähig wären hier etwa Leiter Silvio Kockentiedt oder Mitarbeiter Roland Dittmann. Wegen Urlaubs oder persönlichen Terminen waren beide am Donnerstag aber nicht für die SZ zu erreichen. Nachfragen bei Herrn Dittmann seien an diesem Freitag möglich. Familie Janotta hofft auf eine mutmachende Antwort.

