Fürs Wasser Umwege fahren In Bad Gottleuba-Berggießhübel wird die Trinkwasserleitung erneuert. Die Bauarbeiten haben Sperrungen und Umleitungen zur Folge.

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Die Fernwasserleitung zwischen Bad Gottleuba und Großcotta wird in Gottleuba erneuert. Die Arbeiten und damit verbundenen Hindernisse für die Kraftfahrer dauern bis etwa Mitte August. Zunächst ist der Bereich der Hackebeilstraße dran. Hier wird in Höhe des Gasthofes Hillig auf etwa 30 Meter Länge der Asphalt entfernt, um anschließend die Bachquerung zu erneuern. Dafür muss die Hackebeilstraße voraussichtlich Ende Juli voll gesperrt werden. Die Umleitung folgt mit Ampel über den Markt. Der Lkw-Verkehr soll über Börnersdorf und Breitenau umgeleitet werden. Eine weitere Baustelle gibt es hinter der Kreuzung Am Tannenbusch. Hier wird halbseitig gesperrt. (SZ/sab)

