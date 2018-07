Für Radfahrer gefährlich Zwischen Hocksteinschänke und Stürza sollen 100 km/h erlaubt werden. Obwohl es an der Staatsstraße keinen Radweg gibt.

Die Autos auf der Staatsstraße dürfen hier bald 100 fahren. Radler fürchten eine steigende Unfallgefahr. Ebenso Kraftfahrer, die aus Hohburkersdorf auf die Staatsstraße auffahren wollen, da die Trasse an dieser Stelle unübersichtlich ist. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein/Stürza. Als „blanken Hohn“ bezeichnet Konrad Krause die geplante Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der alten Rennstrecke zwischen Hocksteinschänke und Stürza. Krause ist Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen (ADFC).

Das Landratsamt Pirna möchte die Geschwindigkeitsbegrenzungen von 60 beziehungsweise 80 km/h auf der Staatsstraße S 163 aufheben. Damit darf dort mit Tempo 100 gefahren werden. Das wäre wohl nicht so brisant und mittlerweile in aller Munde, wenn es nicht vor wenigen Monaten bereits Ärger um einen nicht vorhandenen Radweg gegeben hätte. Diesen hatten Anwohner mit dem Rückbau der alten Rennstrecke auf normale Straßenbreite gefordert. Der Rückbau der zuvor mitunter elf Meter breiten Trasse wurde nicht gestoppt, ein Radweg von den Behörden trotzdem verworfen. Radlern wurde empfohlen, einfach auf der Fahrbahn zu fahren.

Fahren die Autos nun Tempo 100, sehen sich die Radler noch mehr gefährdet. „Die Möglichkeit, sicher und komfortabel beispielsweise von Hohburkersdorf ins nahe gelegene Heeselicht zu kommen, verschlechtert sich weiter“, sagt Niklas Schietzold vom Vorstand des ADFC. Der Verband fordert nicht nur den Bau eines Radweges entlang der Staatsstraße, sondern auch eine sofortige Prüfung der Gefahrenlage und die Anordnung angemessener Geschwindigkeitsbegrenzungen. „Die Entscheidungsträger im Landkreis scheinen auch nach dem lautstarken Protest und den konstruktiven Einwänden der Anwohner noch nicht zu verstehen, dass es hier nicht um Luxusbedürfnisse geht, sondern um die Sicherheit von Menschen“, sagt Konrad Krause.

Das Landratsamt Pirna begründet die Entscheidung damit, dass die vormalige Reduzierung der Geschwindigkeit dem schlechten Straßenbelag geschuldet gewesen sei. Dieser Mangel sei mit dem Neubau beseitigt. Außerdem, so das Landratsamt, seien die Sichtachsen und die Einsehbarkeit der Straße gegeben, zudem seien Busbuchten angelegt, um die Sicherheit zu erhöhen. Auch deshalb sei keine Geschwindigkeitsreduzierung mehr nötig.

Das Aufheben der Geschwindigkeitsbegrenzung erhöhe die Unfallgefahr, fürchtet man dagegen im Hohnsteiner Rathaus und legte ein Veto ein. Gerade an den beiden Ausfahrten in Hohburkersdorf an der Bushaltestelle sei die Strecke in Richtung Stürza nur schlecht einsehbar. Außerdem kreuzen vier Radweganbindungen die Straße – der Viebigtweg, der Hohburkersdorfer Rundblick, die Alte Heeselichter Straße und die Alte Stürzaer Straße.

Der Radfahrerverband sieht die Verantwortung auch im sächsischen Wirtschaftsministerium. „Das konkrete Vorgehen in Hohnstein hat uns erschreckend deutlich vor Augen geführt, dass Wirtschaftsminister Martin Dulig die Straßenbehörden nicht steuert und stattdessen vor sich hinwurschteln lässt“, kritisiert Konrad Krause.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wurde zum Thema Radweg Hohburkersdorf auch unlängst bei seiner Küchentischtour in Stolpen angesprochen. Er bekräftigte, dass man in Sachsen vor allem die Planungen für Radwege verstärken wolle. Explizit die für einen Radweg entlang dieser Staatsstraße nannte er jedoch nicht. Auf jeden Fall wolle das Wirtschaftsministerium bis nächstes Jahr 500 Kilometer Radweg in Planung geben. Bis diese jedoch realisiert sind, werde noch einige Zeit vergehen.

zur Startseite