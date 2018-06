Füchse wollen neuen Dauerkartenrekord

704 Dauerkarten sind nach der ersten Reservierungsphase, in der alte Dauerkarteninhaber eine neue erwerben können, weg. Das sind mehr Reservierungen als zum gleichen Zeitpunkt der Vorjahressaison. Bis zum 30. Juni läuft jetzt die zweite Phase, in der auch alle anderen Zuschauer und Fans die Möglichkeit haben, sich ihre Dauerkarte für die Saison 2018/2019 zu reservieren. Eine Information über freie Plätze gibt es in der Füchse-Geschäftsstelle (Weißwasser, Prof.-Wagenfeld-Ring 70 oder telefonisch unter 03576-4049900). Es kann aber auch der Wunschplatz eingetragen werden und sollte dieser nicht mehr verfügbar sein, werden die betroffenen Antragsteller zurückgerufen. (SZ)

zur Startseite