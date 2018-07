Freizeitradler mit einem Faible für die Lausitzhalle

Gottfried Wenzel ist oft und viel mit seinem Fahrrad unterwegs. Mit seiner Ehefrau erkundet das Paar gern die nähere Region. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Irgendwann Mitte der 60er- Jahre: In Hoyerswerda wird schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob die Stadt ein zentral gelegenes, neues Kulturhaus brauche. Denn die Alfred-Scholz-Halle in der Altstadt wird der wachsenden Bevölkerungszahl nicht mehr lange gerecht werden. Wird doch der Stadt zur Jahrtausendwende eine Einwohnerzahl von über

100 000 prognostiziert. Dass sich alles ganz anders entwickeln würde, konnte ja damals niemand erahnen.

Gottfried Wenzel gehörte zu jenen jungen Menschen, die 1966 nach Hoyerswerda delegiert wurden, vom Kraftwerk Vetschau zum Kraftwerk Schwarze Pumpe im Zuge der Aktion Sozialistische Hilfe. Denn hier wurden händeringend Arbeitskräfte aus der gesamten DDR gesucht. Gottfried Wenzel war aus Forst gekommen und lebte in „Zwischenbelegungen“. Dabei teilten sich mehrere Menschen und Familien eine Wohnung. 1969 bekam Familie Wenzel eine Zweiraumwohnung im WK VI: „Ein schöner Balkon, ein Bad und eine Küche mit fließend kaltem und warmem Wasser und ein Gasherd. Das war damals schon etwas ganz Besonderes“ erinnert sich der Familienvater .

Der erste Spatenstich zum Bau des Hauses der Berg- und Energiearbeiter (HBE), das nach der Wende in Lausitzhalle umbenannt wurde, war am 16. September 1976. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gottfried Wenzel gerade sein Abendstudium beendet und begann im Kraftwerk Schwarze Pumpe als Betriebsingenieur zu arbeiten. Erst am 7. Oktober 1985 wurde das Haus eingeweiht und „begleitet“ seitdem ein Stück den Alltag von Gottfried Wenzel, der jährlich bis zu 15 Veranstaltungen im Haus besucht.

Mit der Wende im Jahre 1990 fand seine Arbeit im Bereich der Demontage in Schwarze Pumpe ihr Ende. Über eine so genannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) lernte er das Vereinsleben der Verkehrswacht Hoyerswerda kennen. Dass er sich jahrelang dort engagieren würde, ahnte der damalige Projektleiter und spätere Vereinsvorsitzende nicht. Erst im März dieses Jahres legt der 70-Jährige sein Amt nieder und arbeitet „nur“ noch im Vorstand mit. Die ehrenamtliche Arbeit füllt den Alltag des Seniors an vielen Vormittagen in der Woche aus. Denn zu tun gibt es immer etwas. Und das ist auch gut so. „Ein Leben ohne Verkehrswacht kann ich mir noch nicht vorstellen“, sagt Gottfried Wenzel. Der Senior und seine Ehefrau sind zudem begeisterte Radfahrer geworden, seitdem die Gelenke bei Wandertouren aus Altersgründen nicht mehr so mitmachen wollen. Das ausgebaute Radwegnetz sei großartig und somit sei das Ehepaar häufig in der näheren Region, im Spreewald, in Spremberg und in Bad Muskau radelnd unterwegs.

Ein bisschen Sorgen macht Gottfried Wenzel die Zukunft angesichts der schrumpfenden Stadt. Fragen wie: „Ob wir die Lausitzhalle auch in zehn Jahren noch weiter erhalten können? Und müssen wir wegen Wohnungsabriss vielleicht noch mal umziehen?“, beschäftigen ihn sehr. Ist Gottfried Wenzel doch der Meinung, dass die Lausitzhalle das Stadtleben bereichert und unbedingt erhalten bleiben müsse. Eines ist aber sicher: Einige Veranstaltungen in der Lausitzhalle wird Gottfried Wenzel mit seiner Ehefrau auch demnächst wieder besuchen. Am liebsten klassische Musikveranstaltungen. Das Mitsingen alter deutscher Volkslieder macht dem Ehepaar auch Spaß. Apropos alt: Was Gottfried Wenzel ebenfalls mag: den Gong, der so wie am ersten Tag in der Lausitzhalle mit den ersten Takten des Steigerliedes die Pause oder den Beginn einer Veranstaltung einläutet. Auch das ist für ihn ein Gefühl von Heimat.

