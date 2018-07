Freital braucht mehr Platz für Sport Freital hat Hallen, Plätze und Anlagen auf den Prüfstand gestellt. Vor allem im Winter gibt es große Defizite.

Der Hainsberger Sportplatz lässt fast keine Wünsche offen. An anderer Stelle in Freital gibt es aber Defizite, wie eine Studie nun ergeben hat. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Der Hingucker befindet sich in Hainsberg. Vor bewaldeten Hängen und steilen Felswänden liegt ein sattgrüner Rasenplatz. Laufbahn, Sprunggrube, zwei weitere Kunstrasenplätze sowie ein zeitgemäßes Vereinsgebäude – im Johannes-Mey-Stadion ist alles vorhanden, was sich Sportler wünschen. Doch wie sehen die anderen Freitaler Anlagen aus? Wo gibt es Bedarf, aber keine Hallen oder Plätze? Wo muss investiert werden? Wie sind die Trends? Diesen Fragen ist das Ingenieurbüro Möschke und Werner nachgegangen und hat nun eine umfassende Analyse vorgelegt. Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Der Zustand: 15 Prozent aller Sportanlagen sind sanierungsbedürftig

85 Prozent aller Sportanlagen bekommen die Noten 1 oder 2, sind also in einem sehr guten und guten Zustand. 15 Prozent warten auf eine Sanierung. Dazu gehören zum Beispiel die Turnhalle an der Förderschule Döhlen, der Fußballplatz in Kleinnaundorf, der Hartplatz am Stadion des Friedens und der Sportplatz in Birkigt.

Die Defizite: Vor allem im Winter fehlen Sporthallen

Wenn es viele Sportler im Winter in die Hallen zieht, beispielsweise die Fußballer, wird es eng. Eine Umfrage unter den Freitaler Vereinen im Rahmen der Studie hat ergeben, dass nur 30 Prozent das Sportflächenangebot als ausreichend empfinden. 55 Prozent gaben an, dass ihre Sportanlagen zu hoch ausgelastet seien. Die Analyse hat errechnet, dass der Fehlbedarf derzeit gut drei Einfeldhallen mit je 400 Quadratmetern Sportfläche und gut eine Mehrfeldhalle mit 1 600 Quadratmetern beträgt. In der Prognose bis ins Jahr 2030 steigt das Defizit auf knapp sechs Einfeld-, eine Zweifeld- und eine große Dreifeldhalle. Hoch ist auch das Defizit im Bereich Fußballplätze. Es bestehe 2030 selbst bei kompletter Instandhaltung der vorhandenen Anlagen immer noch ein Defizit von etwa 48 600 Quadratmeter Großspielfeldfläche. Dies entspricht sechs großen Fußballfeldern.

Der Bedarf: Schwimmbecken, Tennishalle, Reitplatz

Für die Schwimmer des Hainsberger Sportvereins ist ein Wettkampfbecken mit einer Größe von 50 mal 21 Metern notwendig, hat die Studie errechnet. Für die Tennisspieler fehlt im Winter eine Halle mit zwei Spielfeldern. Hoch ist das Defizit im Reitsport. Einen Reitverein gibt es in Freital zwar nicht, aber gerade diese Sportart hat in ganz Deutschland zugelegt. Viele Reiter sind aber nicht in Sportvereinen organisiert, schon gar nicht in Freital. Allerdings ist die Nachfrage vorhanden. Damit ein Reitverein Grundlagen hat, braucht es perspektivisch einen Reitplatz und eine Reithalle. Die jetzige Bedarfsdeckung liegt bei nur 30 Prozent.

Die Bevölkerung: Die Freitaler sind sehr sportlich, Tendenz steigend

In Freital sind rund 6 750 Menschen in ortsansässigen Sportvereinen als Mitglied registriert. Damit liegt der Anteil organisierter Sportler bei 17 Prozent und damit etwas höher als im sächsischen Durchschnitt. Der beträgt 16 Prozent. Besonders treiben Freitals Kinder bis 14 Jahre viel Sport – sie stellen allein einen Anteil von 28 Prozent in den Vereinen. Noch gar nicht in die Statistik eingerechnet sind die Mitglieder der drei Fitness-Studios in der Stadt. Allein der Fitnessclub im Hains hat 1 500 Mitglieder. Dazu kommen dann noch Männer, Frauen und Kinder, die unabhängig von Vereinen oder Klubs Sport treiben – also beispielsweise Nordic Walking, Mountainbiking oder Laufsport. Experten gehen davon aus, dass in Sachsen 49 Prozent der Einwohner zumindest gelegentlich sportlich aktiv sind. Da die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung in Freital positiv sind, gehen die Verfasser der Analyse auch von einer Zunahme der sportlich aktiven Einwohner aus.

Die Anlagen: Viele Fußballplätze, aber auch Skilifte

Elf Großspielfelder und vier Kleinspielfelder – auf den meisten Anlagen wird Fußball gespielt. Dazu kommen zehn weitere Kleinfelder als Mehrzweckflächen. Die Leichtathleten verfügen über drei unterschiedliche Kampfbahnen. Für die Schwimmer stehen ein Hallenbad und zwei Freibäder zur Verfügung. Und es gibt 28 überdachte Sportanlagen. Es sind bei Weitem nicht nur Fußballer oder Leichtathleten, die Flächen zur Verfügung haben. Zwei Rollsportanlagen für Skateboarder oder Inliner wurden gebaut. Im Zauckeroder Birkenwäldchen ist geplant, einen einst wild angelegten Fahrradparcours für Mountainbiker professionell auszubauen. Und Freital hat zwei Skihänge mit Liftanlagen. Der Freitaler Süden mit Hainsberg, Coßmannsdorf und Somsdorf verfügt über die meisten Sportanlagen, vor allem im Hallenbereich. Ein Großteil dieser Anlagen, insgesamt 46 Prozent, wird für Vereinssport genutzt.

Die Kosten: Notwendig wäre ein zweistelliger Millionenbetrag

Die schlechte Nachricht steht um Schluss der Untersuchung: Um Freital optimal mit Sportstätten auszustatten, wäre bis 2030 ein finanzieller Aufwand von 37 Millionen Euro einzuplanen. 30 Millionen Euro würden die notwendigen Neubauten kosten, weitere sieben Millionen Euro die Sanierung maroder Anlagen.

