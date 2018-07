Freie Fahrt von Choren nach Rüsseina Der Priesenbach hat vor mehr als einem Monat ein Teilstück der Kreisstraße zwischen Choren und Rüsseina weggerissen. Die Reparatur kostete 60.000 Euro.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Straße von Choren nach Rüsseina musste nach dem Unwetter Anfang Juni voll gesperrt werden. Jetzt ist sie repariert. © Archiv/André Braun Die Straße von Choren nach Rüsseina musste nach dem Unwetter Anfang Juni voll gesperrt werden. Jetzt ist sie repariert.

Jetzt ist sie repariert.

Döbeln/Choren. Die durch das Unwetter am 1. Juni beschädigte Kreisstraße zwischen Choren und Rüsseina ist für den Verkehr freigegeben. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Die Verbindung war etwas mehr als einen Monat gesperrt.

An späten Nachmittag des 1. Juni war in Choren Land unter. In kurzer Zeit wurden mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Die Wiesen hatten sich in Seen verwandelt, der Nossener Berg war an der tiefsten Stelle im Dorf überschwemmt, Anwohner und Helfer schippten Schlamm aus den Häusern und von den Grundstücken. Die Straße nach Rüsseina war nicht mehr passierbar, weil große Asphaltplatten herausgeschwemmt wurden. Der Priesenbach hatte die Straße überflutet.

Zuständig für die Straße ist das Landratsamt Mittelsachsen. Eine von ihr beauftragte Baufirma hatte am 14. Juni mit den Reparaturarbeiten begonnen. Damit künftig Überschwemmungen an dieser Stelle vorbeugt ist, wurde ein größerer Durchlass eingebaut und die Fahrbahn auf einer Länge von 50 Metern erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

zur Startseite