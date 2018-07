Frauen rücken in Sachsens Handwerk vor

Dresden. Vom Fotostudio bis zur Bäckerei: Immer mehr Frauen leiten Handwerksbetriebe in Sachsen – ihre Zahl ist insgesamt aber weiter gering. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen der drei sächsischen Handwerkskammern Dresden, Chemnitz und Leipzig hervor. Im Kammerbezirk Dresden wurden im Juni 2018 von 17 326 Einzelunternehmen 3 515 von Frauen geführt – das ist rund jedes fünfte. Zum Vergleich: 1999 war es rund jeder neunte. Im Kammerbezirk Chemnitz hatten im Juni 2018 von 18 526 Einzelunternehmen 4 032 eine Frau an der Spitze. Das ist ein Anteil von 22 Prozent – 1999 lag er bei 16 Prozent. Im Kammerbezirk Leipzig hatten im Juni von 9 109 Einzelunternehmen 2 339 eine Frau als Inhaberin – damit liegt der Anteil bei 26 Prozent. 1999 waren es 16 Prozent. Dabei konzentrieren sich die Frauen häufig auf bestimmte Berufe: Im Kammerbezirk Dresden finden sich viele Inhaberinnen im Friseur- und Kosmetikergewerbe, bei den Maßschneidern, den Fotografen, Zahntechnikern sowie Bäckern und Konditoren. (dpa)

