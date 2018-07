Frankreich nimmt

52 Lifeline-Flüchtlinge auf

Valletta. Die ersten Migranten von dem Rettungsschiff „Lifeline“ haben Malta verlassen. Frankreich nehme 52 Flüchtlinge auf, sagte ein maltesischer Regierungssprecher am Donnerstag. Insgesamt haben sich neun Länder bereit erklärt, einige der rund 230 Migranten von dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline aufzunehmen. Deutschland ist nicht dabei. Die „Lifeline“ war fast eine Woche auf dem Meer blockiert, nachdem sie die Migranten vor Libyen gerettet hatte. Erst nach der Vereinbarung, dass die Migranten unter EU-Ländern aufgeteilt werden, erlaubte Malta die Einfahrt in einen Hafen. (dpa)

Uno warnt vor Tragödie

um Rebellenstadt Daraa

Damaskus. Im Süden Syriens sind durch die Bombenangriffe der Regierungstruppen und ihres Verbündeten Russland nach Uno-Angaben 750 000 Menschen in Lebensgefahr. Der Chef des Uno-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, rief am Donnerstag zu dringender Hilfe für Jordanien auf, damit das Land mehr fliehenden Syrern Schutz bieten kann. Die Regierung in Amman bat er, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen. Jordanien hat bereits mehr als 660 000 Syrern Zuflucht gewährt. Derzeit sind etwa 320 000 Menschen in der Region um Daraa auf der Flucht. 60 000 halten sich nahe der Grenze zu Jordanien auf. (dpa)

Facebook entfernt Teile von Unabhängigkeitserklärung

Liberty. Facebook hat von einer US-Zeitung veröffentlichte Zitate aus der Unabhängigkeitserklärung gelöscht – vermutlich, weil sie rassistische Äußerungen gegen Ureinwohner enthielten. In einem Abschnitt war unter anderem die Rede von „gnadenlosen Indianer-Wilden, deren bekannte Art der Kriegsführung es ist, alle ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht und Stand zu vernichten“. Die Zeitung The Vindicator aus Liberty (Texas) hatte Passagen der Erklärung bei Facebook veröffentlicht. Der zehnte von zwölf Teilen erschien nicht. Das Online-Netzwerk steht unter Druck, gegen Hasskommentare vorzugehen. (dpa)

zur Startseite