Forstfestkinder aus dem Stern Die limitierte Auflage der Kamenzer Sammelfiguren ist zu haben. Ab 9. Juli gibt‘s Tickets.

Die beliebten Forstfestkinder sind begehrte Sammelobjekte und dürfen bei vielen Kamenzern einfach nicht fehlen. Diesmal ist es ein Junge mit der Traditionsfahne der Lessingschule sowie ein Mädchen mit Blumenkranz aus dem Eröffnungsstern. © PR

Kamenz. Angefangen hat 2010 alles mit einer niedlichen Fahnengruppe aus Holz. Das Mädchen mit dem filigranen Forstfestkranz und den Jungen mit weiß-grünem Fähnchen kann man mittlerweile nur noch im Internet auf der Seite des Jesauer Holzkunstgewerbes Michael Müller bewundern. Darüber ein dicker fetter Verweis „Serie nicht mehr erhältlich“. Auch die darauffolgenden Forstfestkinder sind lange vergriffen. Darunter Jungen mit Geren, süße Blumenkörbchen- und Füllhörner-Trägerinnen, Lyra, rot-weißen Fähnchen. Oder Lehrer, Feuerwehrmänner sowie die Blütenkönigin. Die Sammler freut es, und wie man sieht, zu recht. Mit seiner Idee hatte Michael Müller jedenfalls den richtigen Riecher. Die Entwürfe stammen von ihm, Umsetzung und Produktion erfolgt bei der bekannten Firma Hubrig im Erzgebirge.

Forstfest 2018 nimmt Fahrt auf

Auch 2018 gibt es zwei neue Figuren zum Forstfest – abermals entworfen vom Jesauer Holzkunstgewerbe und im Erzgebirge gefertigt. Als Motive wählte man diesmal den Jungen mit der Traditionsfahne der Lessingschule sowie ein Mädchen mit Blumenkranz aus dem Eröffnungsstern. In der Jesauer Firma sind die begehrten Sammelobjekte seit 2. Juli zu haben. Ebenso in der Kamenz-Info. Sammler sollten sich sputen, denn die Figuren sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Auch diesmal sind sie streng limitiert. Solange der Vorrat reicht, gibt es sie als Paar für 37 €. Es sind übrigens Sammelfigur 17 und 18. Das Kamenzer Forstfest nimmt derzeit sowieso Fahrt auf. Eintrittsbänder und Forstfesthefte kommen ebenfalls bereits ab 9. Juli in den Verkauf. Beliebt wird erneut das Wochenpaket mit sieben Tagesbändern für nur 6 Euro sein. Das bei Liebhabern begehrte Festabzeichen kann mit neuer Gestaltung als Sammlerstück in der Kamenz-Info und an den Kassen im Forst für 1 Euro erworben werden. Es hat jedoch keine Gültigkeit für den Eintritt! Käufer des Wochenpaketes zum vollen Preis (nicht ermäßigt) erhalten das Festabzeichen kostenfrei dazu. Vom 17. bis 23. August 2018 darf wieder ordentlich gefeiert, gebummelt und gerummelt werden. Familientag mit vielen ermäßigten Preisen auf dem Festplatz ist übrigens wieder der Montag.

Zu haben sind die neuen Figuren bei Holzkunst-Müller in Jesau von Mo-Do, 8-15 Uhr oder nach Vereinbarung unter 03578 303641. Sowie in der Kamenz-Info.

www.forstfest-kamenz.de.

