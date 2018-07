Flutungen sind bald Geschichte An der Aue in Zittau soll ein Neubau für Schutz sorgen.

© Rafael Sampedro

Flutungen sind bald Geschichte

Zittau. Die mehrfach mit Fäkalien versetztem Wasser überschwemmten Grundstücke an der Aue in Zittau sollen bald vor Überschwemmungen sicher sein. Der Wasserver- und Abwasserentsorger Sowag will den Bau eines Überlaufbeckens noch 2018 ausschreiben und 2019 bauen. Das sagte Michael Kuba, Geschäftsführer der Sowag, die für den Abwasserzweckverband Untere Mandau die Geschäfte besorgt, jetzt bei einer Verbandssitzung. (SZ/tm)

