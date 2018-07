Flüchtlingsambulanz bis 2020

Die Dresdner Ambulanz für Flüchtlinge kann bis 2020 weiterarbeiten. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS), der Freistaat und die Landeshauptstadt haben das vereinbart. Sie teilen sich die Kosten.

In der Ambulanz an der Fiedlerstraße in der Johannstadt werden Asylsuchende allgemeinmedizinisch, gynäkologisch, psychiatrisch und pädiatrisch behandelt. Die Einrichtung habe sich bewährt, sagt Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). „Der große Vorteil sind die erfahrenen Sprach- und Kulturmittler. Sie bauen Brücken zwischen Patienten und Medizinern. Das erleichtert die Diagnose und ermöglicht eine schnelle Behandlung.“

Die Ambulanz war 2015 auch gegründet worden, um die Hausarztpraxen zu entlasten, die im Zuge der Flüchtlingswelle deutlich mehr Arbeit hatten. Das sei auch für die Bevölkerung spürbar, so KVS-Vorstand Klaus Heckemann. Monatlich nutzen etwa 1 950 Menschen die Dresdner Flüchtlingsambulanz. Eine vergleichbare Einrichtung gibt es in Sachsen nur noch in Chemnitz. Derzeit leben in Dresden laut Auskunft der Stadtverwaltung 1 549 Asylsuchende sowie 6 378 Asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtlinge. (SZ/sr)

