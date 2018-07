Flüchtlinge, Haushalt und eine entspannte Bundeskanzlerin

Waffenstillstand: Vorerst ist der Unionsstreit beigelegt, Angela Merkel kann im Bundestag selbstbewusst ihr Mantra von europäischen Lösungen bei der Migration vortragen. Doch Grummeln gab es nicht nur bei der Opposition. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka © dpa

Es ist die Generalabrechnung im Bundestag und die AfD wettert mal wieder gegen die liberale Flüchtlingspolitik von 2015. Doch auch ohne deren Fundamentalkritik stellt sich die Frage: Ist diese Kanzlerin, die bei der Generaldebatte über ihren Haushalt im Bundestag von „Recht und Ordnung in der Migrationspolitik“ spricht, überhaupt noch die Frau, die Flüchtlingen „ein freundliches Gesicht“ zeigen will?

Eine ziemlich entspannt wirkende Kanzlerin versucht, nach dem in letzter Minute verhinderten Scheitern der fast 70 Jahre alten Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU ein Signal der Verlässlichkeit zu senden. Unaufgeregt und ohne Schnörkel zieht Merkel nach etwas mehr als 100 Tagen Kanzlerschaft Zwischenbilanz: „Diese Bundesregierung arbeitet. Sie ist sich bewusst, dass sie viel zu tun hat. Sie wird die gesellschaftlichen Fragen so versuchen zu lösen, dass es zu einem besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft kommt.“

Kritiker könnten Merkel danach ohne große Übertreibung vorhalten, sie sei in ihren altbekannten und viel kritisierten Modus zurückgefallen: Regierungspolitik per Schlaftablette. Als sie die Ergebnisse des jüngsten EU-Gipfels vorträgt, weicht Merkel nicht ein Jota von ihrer Linie ab. Migration sei die Schicksalsfrage Europas, betont sie. Zurückweisungen an der Grenze ja, aber nicht im nationalen Alleingang ... CSU-Chef Horst Seehofer checkt bei diesen Worten sein Mobiltelefon – natürlich weiß der Bundesinnenminister, dass das gegen ihn geht. Da dürfte ihn auch das kleine verbale Geburtstagsgeschenk der Kanzlerin wenig freuen, die ein paar Minuten später sagt: „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt.“

Das Armdrücken von Seehofer und Merkel erlaubt der SPD an diesem Tag, sich als einzig konstruktive Kraft in der Regierung zu inszenieren. Fraktionschefin Andrea Nahles sagt: „Es ist gut, dass nun alle Teile der Bundesregierung zur normalen Arbeit zurückkehren.“ Sie klingt dabei wie eine Kindergärtnerin, die zum x-ten Mal erklären muss, dass jeder mal rutschen darf.

Als FDP-Fraktionschef Christian Lindner dann Merkel und Seehofer später süffisant unter die Nase reibt, dass ja nun der Innenminister jene Abkommen mit anderen EU-Ländern aushandeln müsse, die die Kanzlerin nicht zustande gebracht habe, kann sich Merkel ein Grinsen nicht verkneifen. „Ich glaube, im Bundeskanzleramt biegen die sich vor Lachen“, ruft Lindner dem Innenminister entgegen. Seehofer versucht, seinen Ärger nicht zu zeigen. Und als der FDP-Mann dann den jüngsten Asylkompromiss als „Waffenstillstand“ qualifiziert, der keine Lösung in der Sache bringe, dürften Merkel und Seehofer ihm innerlich wohl kaum widersprechen. (dpa)

