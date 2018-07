Fliegender Kran ließ Löbauer Sendeturm wachsen Vor 30 Jahren montierten Dresdner Spezialisten mit einem Hubschrauber die Arbeitsbühne für den Antennenträger auf dem Schafberg.

Der 162 Meter hohe Sendeturm auf dem Schafberg in Löbau: 30 Jahre ist es jetzt her, dass ein Hubschrauber vom Typ MI-8 in 100 Meter Höhe die Montagebühne für die Antennentechnik zu einem Stahlbetonschaft brachte.



Er ist nicht öffentlich zugänglich, er hat auch keine Aussichtsplattform oder gar ein Turmcafé. Trotzdem streckt er sich mit seiner langen Nadel für die Antennenanlagen mächtig gen Himmel: der Sendeturm für Rundfunk, Fernsehen und Richtfunk auf dem Doppelgipfel des Löbauer Berges, genauer gesagt auf dem 449,5 Meter hohen Schafberg. Im Juni vor 30 Jahren nahm dieser Riese Gestalt an.

Als der 100 Meter hohe Stahlbetonschaft in die Höhe gezogen war, begann die Herausforderung für die schwindelfreien und versierten Monteure des VEB Sächsischer Brücken- und Stahlhochbau Dresden. Sie setzten die Arbeitsbühne zusammen, damit der Antennenträger aufgesetzt werden konnte. Der Kran, der dabei half, kam aus der Luft. Mit einem Hubschrauber vom Typ MI-8 schwebten die schweren Teile ein. Der fliegende Transporter gehörte dem Interflug-Betrieb FIF. Das Kürzel stand für die Leistungspalette dieses Flugdienstleisters: Fernerkundung, Industrieflug, Forschungsflug.

Von einem Hartplatz am Fuße des Löbauer Berges startete der fliegende Koloss, um mit sechs Starts die tonnenschweren Teile auf den Gipfel zu bringen. Das Schwerste waren mit fast drei Tonnen Last die beiden Halbringe der Arbeitsbühne. Der komplizierte Einsatz dauerte bis zum Abend jenes 14. Juni 1988, einem Dienstag. Aber er war an einem Tag abgeschlossen. Nach Einschätzung der MI-8-Besatzung ein beachtliches Ergebnis. Mechaniker des Hubschraubers war übrigens ein junger Löbauer, der sich über diese Flüge in seiner Heimatstadt besonders freute.

Danach sorgten die Monteure aus Dresden mit Erfahrungen bei der Montage solch bekannter Sende- bzw. Fernsehtürme wie Dresden, Schwerin, Calau oder Bleßberg für den weiteren Baufortschritt des Turms. Doch es sollten noch vier Jahre vergehen, bis der neue Sendeturm richtig in Betrieb ging. Für einen besseren Fernseh- und UKW-Empfang hatte die Telekom nach der Wende noch einmal rund 13 Millionen Euro investiert.

Turm kann sich mit anderen messen

Fertiggestellt hatte der Löbauer Turm die stattliche Höhe von 162 Meter erreicht, wobei diese Zahl mal nach oben, mal nach unten korrigiert wurde. Damit gehörte der Turm nicht zu den kleinen in der DDR, ja in ganz Deutschland. Der Sender auf dem Inselsberg kann es nicht mit ihm aufnehmen, nicht der Schweriner Fernsehturm und nicht der Berliner Funkturm Westend, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die neue Sendeanlage erreichte eine nie zuvor gekannte Leistungsfähigkeit. Im Laufe der Jahre kamen immer wieder technische Neuerungen hinzu. So startete der Sendeturm als einer von vier Stationen am 23. Juli 2007 mit dem digital-terrestrischen Fernsehen. Auch hier wurden die entsprechenden Geräte mit einem Lasthubschrauber in luftiger Höhe angebracht. Und im März 2013 zog ein tschechischer Hubschrauber eine 230 Kilo schwere DAB plus Antenne für die digitale Ausstrahlung nach oben. Heute sind lange Listen nötig, um all die Rundfunk- und Fernsehsender zu erfassen, die vom Schafberg aus in den Haushalten empfangen werden können.

Nicht in Vergessenheit geraten sollte, dass der heutige Sendeturm, der der Deutschen Funkturm GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, gehört, einen Ende der 1969er Jahre auf dem Schafberg errichteten Stahlgittermast ersetzt hat. Er sollte schon vor 50 Jahren für einen besseren Empfang der zwei DDR-Fernsehprogramme sorgen. Dieser „Großsender“ galt damals als Versorgungssender für Ostsachsen, als Muttersender für Umsetzer, die zum Beispiel auf dem Hochwald oder auf der Lausche standen, um sogenannte Schattengebiete zu erreichen. Zuvor wurden Löbau und Umgebung zum großen Teil vom Sender Landeskrone in Görlitz bedient.

Schwere Technik war noch einmal im Herbst 1992 gefragt, als die Stahlkonstruktion des alten Fernsehturmes abgerissen wurde. Wie die SZ berichtete, wurde er in schwindelerregender Höhe mit einem riesigen Kran in seine Einzelteile zerlegt.

Wer auf www.lobau-foto.de klickt, einer vom Löbauer Peter Emrich vorbildlich gepflegten Seite für Fans der Heimatgeschichte, der findet unter der Rubrik Löbauer Berg und ringsherum/Fernsehturm weitere Informationen.

