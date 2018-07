Fleischerei Klotsche ist insolvent

Radeburg. Die Fleischerei Klotsche GmbH hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter Heiko Klotsche. Zu den Gründen und darüber, wie es weitergeht, wollte sich der Radeburger noch nicht äußern. Der vorläufige Insolvenzverwalter will in der kommenden Woche Näheres erklären. Das Amtsgericht Dresden bestellte Rüdiger Weiß zum Verwalter.

Wie es hieß, produziert der Betrieb unterdessen weiter. Auch die zehn Filialen, in denen die Erzeugnisse verkauft werden, sind ebenfalls geöffnet.

Das Unternehmen in seiner jetzigen Form gibt es seit 2004. Nach dem Tod ihres Vaters Bernd führten Heiko Klotsche und sein jüngerer Bruder Dirk den Familienbetrieb zunächst gemeinsam als GmbH weiter. Seit 2015 ist jedoch Heiko Klotsche alleiniger Gesellschafter der Klotsche GmbH.

Zurzeit hat das Radeburger Unternehmen knapp 60 Mitarbeiter. Der Umsatz lag in den vergangenen Jahren jeweils um die 3,5 Millionen Euro. (SZ/gör)

