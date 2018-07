Flagge zeigen im Lifeline Prozess Nach der ersten Anhörung am Montag geht die Verhandlung um die Anschuldigungen gegen Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch am Donnerstag auf Malta in die nächste Runde. Vor dem Gericht formiert sich der Protest der Seenotretter.

Am Montag demonstrierten Besatzungsmitglieder der „Lifeline“ mit einem Banner für ihren Kapitän. © Mission Lifeline

Valletta/Dresden. Die Positionen der streitenden Parteien haben sich auch am zweiten Prozesstag nicht verändert: Die Staatsanwaltschaft von Valletta wirft dem Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch das Fahren in den Gewässern der Insel mit ungültigen Papieren vor: Weder sei das Rettungsschiff regulär registriert gewesen, die niederländische Flagge am Heck eher ein schmückendes Boots-Accessoire denn ein verbindliches Hoheitszeichen, noch seien die Lizenzen des Kapitäns ausreichend für die weiten Touren im Mittelmeer.

Die Liste der angehörten Zeugen war lang, die Rekonstruktion der strittigen Kommunikation der „Lifeline“ mit der maltesichen Marine sowie mit den Küstenwachen von Libyen und Italien blieb nicht ohne Lücken, wie die Zeitung „Times of Malta“ in einem ersten Bericht zusammenfasste: Nach der Befragung von Mitarbeitern der Hafenbehörde, deren Aussagen nichts Wesentliches zur Klärung des Konflikts beitragen konnte, außer das sie noch vor dem Auslaufen der „LIfeline“ von dem Schiff ein paar Fotos für einen Bericht gemacht hätten, betrat ein Marine-Soldat den Zeugenstand.

Oberst Clinton O’Neill, Operationsleiter der Armed Forces of Malta (AFM) sagte aus, dass die „Lifeline“ laut der italienischen Rettungsleitstelle (MRCC) es abgelehnt hätte, sich mit den libyschen Behörden abzustimmen und stattdessen weiter gen Malta nach Norden fahre. Als sich abzeichnete, dass die „Lifeline“ den Kurs beibehalten würde, habe das MRCC die Sperre aller italienischen Häfen verkündet und die Seenotretter angewiesen, ihren Flaggenstaat zu konsultieren. Die Niederlande.

Laut O’Neill habe auch die AFM den Kapitän der „Lifeline“ um die Kontaktaufnahme mit den Niederlanden gebeten und von Anfang an klar gemacht, dass Malta nicht als sichererer Hafen fungieren werde. Verteidiger Cedric Mifsud fragte den Offizier, ob er die ersten Ansuchen des Kapitäns an die Italiener kenne und von den konkreten Ansagen der Rettungsleitstelle wisse, doch in beiden Fällen musste O’Neill passen. Als die „Lifeline“ kranke Passagiere meldete, habe man sich überlegt, wie man diese von Bord holen könne und auch schon Proviant bereit gestellt. Die finale Erlaubnis zum Einlaufen sei dann via E-Mail an die „Lifeline“ ergangen.

Die nächsten Fragen richteten sich an einen Registrierungs-Beamten der staatlichen Verkehrsbehörde Transport Malta. Er sagte aus, dass seine niederländischen Kollegen bestätigt hätten, dass die „Lifeline“ nicht im Schiffsverzeichnis registriert sei, sondern als Sportboot geführt werde. Eine Erkenntnis, die der Verein Mission Lifeline nie bestritten hat - in den öffentlich gemachten Papieren steht ja auch „Sportboot“ und Tracking-Platform listet das Schiff als Pleasure Craft - Freizeitboot. Der Beamte schlussfolgerte, dass die „Lifeline“ ohne gültige Papiere gar nicht in internationalen Gewässern fahren dürfe.

Die Zwischenfrage des Verteidigers, ob er das niederländische Zertifikat vielleicht nicht richtig verstehen würde, provozierte laut „Times of Malta“ einen Wutausbruch beim Richter, der prompt damit drohte, Mifsud aus dem Saal zu werfen. Er könne den Mann später befragen. Anschließend spielte noch die Maritime Mobile Service Identity-Nummer eine Rolle: Diese Rufnummer besitzen alle registrierten See-Schiffe und Küstenfunkstellen zur Identifikation und Austausch. Auch Oberst O’Neill habe sich gefragt, wieso die „Lifeline“ über die Nummer verfüge, wenn das Schiff angeblich gar nicht ordentlich registriert sei - die Nummer lautet 244870698 und besitzt offiziell die dreistellige niederländische Vorwahl 244. Laut der holländischen Behörden diene die Numme rnicht als Bescheinigung der Registrierung. Verteidiger Mifsud, sagte später vor Reportern in Malta, die meisten Zeugen der maltesischen Behörden seien für den Fall „irrelevant“. Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.

Das maltesisch-italienische Anwaltsteam bestreitet die Vorwürfe und Ansichten vehement und arbeitet unter anderem an einem Gutachten, das sowohl die Praxis der Beflaggung als korrekt und damit ausreichend beweisen soll wie auch die Papiere des Kapitäns. Der immerhin seit 43 Jahren segelt und auf dem Mittelmeer zu Hause ist, sofern der Lebensretter nicht im heimischen Landsberg weilt. Er selbst betonte wiederholt seine Unschuld und verurteile seinerseits die Praxis der Blockade der Seenotretter durch die Behörden. Reisch hoffe, dass sich das Verfahren nicht lange ziehen werde, da er eine alte Mutter habe, um die er sich kümmern müsse. Zwar befindet er sich nach Hinterlegung einer Kaution von 10 000 Euro auf freiem Fuß, doch musste er seinen Pass abgeben und darf entsprechend die Insel nicht verlassen.

Er und seine Crew retten vor zwei Wochen über 200 Flüchtlinge aus Seenot und brachten sie nach siebentägiger Odyssee nach Malta in Sicherheit. Das billigte die Regierung damals erst zu, nachdem sich zuvor neun europäische Länder bereit erklärt hatten, Flüchtlinge von dem Seenotretter aufzunehmen. Frankreich sei nun das erste Land, das dem Versprechen nachkomme, twitterte der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat am Morgen laut des Portals „Malta Today“. Laut Informationen der „Times of Malta“ traten 52 Gerettete den Flug nach Frankreich an.

Die Retter dagegen sitzen weiter auf Malta fest. Die „Sea Watch 3“ wollte bereits vor zwei Tagen auslaufen zur libyschen Küste, doch die Regierung untersagte die potenzielle Rettungsmission zu Wasser. Da versuchte es die Hilfsorganisation aus Berlin per Luft, doch auch der Versuch scheiterte: Der einmotorige Aufklärungsflieger „Moonbird“ erhielt am Mittwoch generell keine Starterlaubnis für Flüge zur libyschen Küste. „Es ist eine Farce, das ist, wie wenn man einen Krankenwagen davon abhält, zu einem Verkehrsunfall zu fahren, weil man erst noch wochenlang die Fahrzeugpapiere kontrollieren muss“, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer.

Seit Wochen kreuzen keine privaten Seenotretter mehr vor der libyschen Küste und seit der Zeit nimmt das Sterben im Mittelmeer wieder zu: Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen allein seit dem 19. Juni 483 Migranten auf der zentralen Route Richtung Italien ums Leben. Es müssten wieder mehr Rettungsschiffe unterwegs sein, um noch mehr Tote zu verhindern, twitterte IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo.

Das aber verhindern Malta und Italien: Auf Malta liegen die „Lifeline“ fest, die „Sea Watch“ und die „Seefuchs“ der Regensburger NGO „Sea Eye“. Die „Aquarius“ der Ärzte ohne Grenzen pausiert in Marseille, die „Iuventa“ von „Jugend rettet“ beschlagnahmte die sizilianische Polizei bereits vor einem Jahr und die Helfer der spanischen NGO „Proactiva Open Arms“ erholen sich noch in Barcelona von der langen Fahrt vorbei an geschlossenen italienischen Häfen.

Wenn augenblicklich noch jemand offiziell rettet, dann die libysche Küstenwache selbst - ganz im Sinne der EU. Erst am Dienstag sei wieder ein Flüchtlingsboot östlich der Hauptstadt Tripolis gesunken, teilte die libysche Marine mit: 125 Menschen konnten gerettet werden, 6 Flüchtlinge seien tot geborgen worden.

Das Mittelmeer bleibt ein Massengrab, fürchten die privaten Seenothelfer. Im ersten Halbjahr 2018 seien 1 405 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, teilte die IOM mit. Die „Seebrücke-Bewegung“ will mit mehreren spontanen Demos am Samstag in bisher acht Großstädten gegen die Hafen-Blockaden demonstrieren. In Sachsen wollen sich bisher Leipzig und Zwickau beteiligen. Einen Tag später schließt der Spendenaufruf von Jan Böhmermann auf dem Portal „Leetchi“ - bis zum Freitagnachmittag brachten dort über 7 900 Spender an die 169 000 Euro zusammen, um später die Anwaltskosten der „Lifeline“ zu begleichen. Und sollte etwas Geld übrig bleiben, so solle das weiter für die Rettung eingesetzt werden, erklärte der TV-Satiriker in einem Video auf seinem Youtube-Kanal. Denn die Crew für die siebte Mission steht schon bereit. (szo/stb mit dpa).

