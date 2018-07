Firma zahlt für Harvester-Brand Die Gemeinde Schönfeld stellt dem bayerischen Unternehmen die Kosten für Feuerwehr und Abschleppdienst in Rechnung.

Ein Holzernter geriet am 18. Juni auf der Hauptstraße in Liega in Brand.

Schönfeld. Der bayerische Eigentümer des Harvesters, der am 18. Juni in Liega ausbrannte, muss u. a. für den Feuerwehreinsatz zahlen. Die Gemeinde Schönfeld hat den Besitzer ausfindig gemacht und bei ihm bereits einen grundsätzlichen Schadensersatzanspruch geltend gemacht. „Genaue Summen können wir erst in Rechnung stellen, wenn wir die Kosten des Abschleppdienstes und der beteiligten Feuerwehren vorliegen haben“, sagt Hauptamtsleiterin Kerstin Sulak.

Rund 80 000 Euro Sachschaden

Die Walderntemaschine war auf dem Weg von Radeburg Richtung Brandenburg wegen eines technischen Defekts in Brand geraten und vollständig verkohlt. Der Sachschaden betrug rund 80 000 Euro. Die Kreisstraße musste gesperrt werden. Im Einsatz waren mehrere freiwilligen Wehren. (krü)

zur Startseite